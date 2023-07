Javi Hernández expone qué hará por el Cádiz CF y qué supone jugar en el equipo amarillo

El jueves 13 de julio fue un día especial para Javi Hernández. Fue el día de su presentación oficial como jugador del Cádiz CF el equipo de su tierra al que se incorpora en calidad de cedido por el Leganés.

El joven futbolista de Torrecera empezó a trabajar con sus nuevos compañeros desde el primer día de pretemporada la semana pasada y el jueves fue presentado en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla. Estuvo acompañado por su familia en un momento importante de su vida y de su carrera profesional.

Juanjo Lorenzo, coordinador de la dirección deportiva del club, fue el encargado de presentar al futbolista y aseguró que es “una alegría tener un jugador de la tierra en este club".

Llegó después el turno de Javi Hernández, feliz por estar en el conjunto cadista y con las ideas muy claras. "Agradezco al club que haya hecho el esfuerzo para que yo pueda estar por aquí. Es un orgullo muy grande para mí, vengo a darlo todo por este escudo, eso lo sabe mi gente y lo sabrán pronto los aficionados. Vengo a trabajar lo máximo posible y con ganas de disfrutar".

Una propuesta, la del equipo gaditano, que no dudó a la hora de aceptar. "Desde que mi agente me dijo que había una propuesta del Cádiz le dije que quería jugar aquí".

El apoyo de la gente de su tierra es muy importante. "En mi pedanía, que es muy pequeña, nos conocemos muy bien. Seguro que hay algún abonado más en Torrecera ahora porque me están quemando el teléfono para sumarse. Es importante que la gente de mi tierra me muestre el cariño".

Cadista desde la cuna y la influencia de su padre. "Mi padre me ha inculcado unos valores desde pequeño que me han llevado a estar aquí hoy. Él ha sido jugador, sabe lo que es esto, me ha inculcado el cadismo desde pequeño. Mi familia es cadista y hoy es un día muy especial porque me acompañan aquí".