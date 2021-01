El ritmo de las bajas condiciona el capítulo de fichajes del Cádiz CF

El mercado de fichajes, en su segunda ventana, sigue avanzando y en el Cádiz CF parece todo muy parado, ya que es clave que existan vacantes para poder traer nuevos futbolistas. Hasta que eso no suceda, la entidad está atada de pies y manos.

Precisamente el entrenador se ha referido este mediodía a la situación de reforzar el equipo, apuntando para ello que "mientras no haya salidas no habrá incorporaciones y en esa situación estamos". "Me gustaría que llegaran los jugadores pero también entiendo la situación del club y por eso aparco todo eso a la espera de acontecimientos".

Álvaro Cervera deja claro que "no he hablado con ningún jugador", pues considera que debe ser muy cuidadoso con este extremo por si se diera el caso de que algún 'señalado' al final se tiene que quedar en el equipo. "No sé si el club se ha acercado ya a algún agente o lo que sea. Entiendo que es contraproducente hablar con un futbolista y que al final se tenga que quedar. Es el club el que lo debe hacer. Hay jugadores que deberían buscar otro equipo para poder jugar".

El presente del mercado de fichajes no va quizás como es deseo y aunque la primera vuelta del Cádiz CF ha sido muy favorable, queda la segunda mitad de la campaña y ello supone apretar los dientes en todos los sentidos. "La realidad que me transmite el club es que no hay fichas libres y esa es la realidad, es así. Espero que esto se pueda manejar bien y haya jugadores que busquen acomodo en otros equipos", finalizaba el responsable de la plantilla cadista.