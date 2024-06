Compás de espera en los fichajes del Cádiz CF

El descenso del Cádiz CF se vio venir desde el pasado mes de enero cuando, en el último capítulo de la primera vuelta, la derrota (2-0) en el terreno del Granada con una pésima imagen llevó al conjunto amarillo a una zona de descenso de la que ya no fue capaz de salir. No se movió de la 18ª posición y en la penúltima jornada de Liga, tras el empate (1-1) en casa frente a la Unión Deportiva Las Palmas, certificó de manera matemática la pérdida de la categoría ante la enorme decepción de una afición que no paró de sufrir durante una de las peores temporadas de la historia de la entidad cadista en Primera.

Una vez consumado el fracaso, el objetivo que se marca el club es regresar cuanto antes a Primera. Para ello es necesario configurar una plantilla que esté a la altura del desafío que le espera a lo largo de las 42 jornadas de la campaña 2024-25, sin descartar la posibilidad de que se juegue el ascenso en las eliminatorias.

Después de cuatro cursos consecutivos en la élite del fútbol español, el Cádiz CF debe adaptarse ahora a la nueva realidad deportiva y económica. Se avecinan numerosos cambios en la plantilla porque se producen muchas salidas. Nueve como mínimo.

En club trabajan sin prisa pero sin pausa. Hasta finales de agosto hay tiempo para confeccionar el grupo de jugadores llamados a librar cada fin de semana la batalla por el ascenso. Hay conversaciones con agentes de futbolistas pero de momento no hay nada cerrado. En algunos casos se trata de conocer la situación de los jugadores que puede ser interesantes.

Se abre un compás de espera en el capítulo de fichajes hasta que empiecen a dar frutos negociaciones que están en marcha. No hay urgencia mientras siguen abiertos los contactos que ya están activados.

Llegarán caras nuevas. Las primeras pueden ser este mismo de junio. En cualquier caso, el mercado empezará a tomar más forma cuando finalicen las eliminatorias de ascenso a Primera (queda una plaza por definir) y a Segunda (hay dos huecos por cubrir).