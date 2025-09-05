Club de San Fernando rompe acuerdo con el Cádiz CF

El Cádiz CF ha firmado en los últimos años convenios de colaboración con numerosos clubes de la provincia. Uno de ellos ha anunciado de manera pública que renuncia al acuerdo formalizado en su día con la entidad cadista.

El Club Deportivo Pastora 1966, con sede en la ciudad de San Fernando, ha lanzado un comunicado desde sus cuentas oficiales en redes sociales para informar de la ruptura del convenio con el Cádiz CF. El comunicado es el siguiente:

Desde el CD Pastora 1966 informamos a nuestros socios, jugadores, familias y seguidores que, tras varios años de colaboración con el Cádiz CF, nuestra entidad ha decidido comunicarle al Cádiz CF la decisión de renunciar a dicho acuerdo.

La decisión se toma tras valorar que, en la práctica, este convenio no ha supuesto ningún beneficio real para nuestro club, ni en el plano deportivo ni en el institucional.

Nuestro compromiso sigue siendo el de trabajar por el crecimiento del fútbol base en San Fernando, defendiendo siempre los intereses de nuestros jugadores y de nuestra afición.

Agradecemos al Cádiz CF el tiempo compartido y le deseamos suerte en sus proyectos futuros.