Club que descendió con el Cádiz CF anuncia déficit para esta temporada

El director general del Granada, Alfredo García Amado, calificó de "buena" aunque "muy ajustada" la situación económica del club tras permanecer en Segunda y cifró la deuda de la entidad en tres millones de euros en declaraciones efectuadas el miércoles 10 de septiembre. El Granada fue uno de los equipos que descendió de Primera a la vez que el Cádiz CF en la campaña 2023-24.

"La situación de tesorería es muy ajustada y todo lo que se genera en el club se reinvierte. Hemos tenido tensiones de tesorería y ya estamos ordenando la situación", detalló en rueda de prensa García Amado, quien dijo que "no es una situación de bonanza pero normal en el mundo del fútbol" y añadió que el Granada tiene una deuda de tres millones pero también "impagos por valor de tres millones de euros de la parte final de la temporada".

Aparte, cuenta con una cantidad de alrededor de veinte millones de euros por cobrar de traspasos de jugadores del pasado, mientras que tiene pendiente de pagar nueve millones de euros a otros equipos por fichajes de jugadores realizados en el pasado por lo que "en este aspecto, es una situación favorable de once millones".

"Hay tranquilidad a nivel de tesorería, aunque un club como el nuestro tiene que generar activos para vender", insistió García Amado, que reconoció que esta temporada en Segunda se va a "generar déficit" porque los gastos serán mayores a los ingresos.

En el plano deportivo, tras iniciar la liga con un punto en cuatro jornadas, el dirigente asegura que tiene "confianza absoluta" en el técnico José Rojo 'Pacheta', pero que "esto es futbol y depende los resultados".

"Es un lujo que Pacheta esté con nosotros, es un gran capitán del barco. Ha estado en todo momento volcado para tratar de hacer la mejor plantilla posible. Él está satisfecho con la plantilla", agregó sobre el técnico.

"Hemos empezado mal la temporada y nos marcaremos los objetivos paso a paso para poder soñar o no. No nos vamos a poner retos. Hay que sumar 50 puntos cuanto antes", aseguró.