Las claves del Cádiz CF - Valladolid: hay un factor que puede ser determinante

El Cádiz CF juega una auténtica final por la permanencia contra el Valladolid el viernes 19 de mayo en el estad Nuevo Mirandilla. Un choque entre rivales directos que llegan a la cita empatados a 35 puntos uno del 18º puesto. Si el equipo amarillo abraza la victoria, dará un paso gigantesco hacia la salvación. Si pierde, se acercará al descenso.

Estas son algunas de las claves del encuentro más importante de la temporada para el Cádiz CF, que tiene la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa:

Entrega: Una final como es el partido contra el Valladolid requiere el máximo esfuerzo de principio a fin. No puede volver a suceder que el equipo salga con menos energía que el adversario como en Mallorca como explicó el propio Sergio González. Los jugadores deben dejar hasta la última gota de sudor como si no hubiera un mañana. No hay tiempo para el respiro. La condición física adquiere suma relevancia. Son noventa y tantos minutos de resistencia.

Fuera errores: Además de poner toda la carne en el asador, hace falta algo más. La concentración es un elemento indispensable. No se trata sólo de correr tanto o más que el rival, es fundamental no cometer fallos que pueden costar los puntos, como pasó en Son Moix con un saque de esquina muy mal defendido que propició el 1-0. El que menos errores haga se llevará la victoria.

El desarrollo: Un partido da para mucho. Hay distintas fases y el Cádiz CF tiene que saber manejar cada momento, los mejores y los peores, para conseguir el objetivo.

Equilibrio: Defender con eficacia y atacar con criterio es una mezcla más necesaria que nunca en un duelo a vida o muerte. Es hora de que salga a relucir la mejor versión en el plano colectivo e individual. Todos tienen que estar a la altura.

Las áreas: Es imprescindible acertar en los espacios donde suelen decidirse los partidos. No conceder ocasiones al contrincante, fabricar oportunidades y tener capacidad para finalizarlas con puntería.

Balón parado: Esas acciones adquieren trascendencia hasta el punto de inclinar la balanza a un lado u otro. El Cádiz CF perdió en Mallorca por una jugada a balón parado y abrió el camino del triunfo contra el Valencia con un saque de banda. Sacar tajada de esas jugadas puede ser determinante.

El marcador: Es un factor capital. Todos los encuentros que ha ganado el Cádiz CF esta temporada tienen como denominador común el hecho de que el conjunto amarillo siempre ha inaugurado el marcador. Golpear primero aumenta las opciones de victoria. Sin embargo, no hay partido que gane si empieza perdiendo. Ponerse 1-0 es un enorme paso para poder ganar. El 0-1 sería demoledor porque nunca ha remontado.

El aspecto emocional: Se prevé un duelo de máximo tensión con todo lo que hay en juego. El control de las emociones es muy relevante. La fortaleza mental es un componente que ayuda a lograr el éxito y el Cádiz CF debe estar muy preparado para afrontar todas las situaciones que se den durante el desarrollo del envite. Fuera nervios, fuera ansiedad. Cabeza fría, corazón caliente. Es la hora de los valientes.

En el hogar: El cuadro gaditano contará con el inestimable apoyo de una afición que echará el resto en casa. La hinchada no puede hacer más de lo que hace, que es dar todo su aliento desde la grada e incluso antes con la llega del autobús al estadio Nuevo Mirandilla. Es el turno de los futbolistas, que tienen saber aprovechar el empuje del jugador número 12.