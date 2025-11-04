Claudio Barragán y un ex jugador del Cádiz CF lideran la reacción de un aspirante al ascenso

Dos ex del Cádiz CF tiran del carro para sacar a flote a un equipo en apuros. El Eldense perdió su plaza en LaLiga Hypermotion después de dos temporadas consecutivas en Segunda División. El descenso a Primera Federación conllevó la reestructuración que suele darse en estos casos. Se marcharon jugadores como Sergio Ortuño (ahora en el conjunto amarillo), Iván Chapela (actualmente en el Burgos)...

El cuadro alicantino, como recién descendido, tiene el objetivo del inmediato retorno a la categoría de plata. Puso el proyecto en manos del entrenador Javier Cabello, aunque el club prescindió de sus servicios después de ocho jornadas con el equipo ubicado en la 13ª posición. La solución fue que Claudio Barragán ocupase el banquillo mientras la directiva del Eldense buscaba nuevo entrenador.

Claudio Barragán es un viejo conocido de la afición cadista. Dirigió a la escuadra gaditana buena parte de la temporada 2014-15 y casi toda la 2015-16, ambas en Segunda División B. En total, 72 partidos. Tras su salida del Cádiz CF, entrenó a Mirandés, Hércules y Recretivo de Huelva.

El técnico estaba en el filial del Eldense y tras el despido del enternador está al frente del primer equipo con un carácter cada vez menos provisional. Desde su aterrizaje, el equipo azulgrana endereza el rumbo. Además de pasar de ronda en la Copa del Rey, un empate y una victoria en la Liga le impulsa hasta la el séptimo puesto a sólo dos puntos de la zona de fase de ascenso.

Aumenta la opción de que Claudio Barragán continúe al frente del Eldense una vez que el equipo reacciona con él en el banquillo. La próxima cita puede ser clave porque el viernes 7 de noviembre visita al Atlético Madrid, líder del grupo 2 de Primera Federación con 20 puntos.

En el paso adelante que da el Eldense desempeña un papel importante otro ex del Cádiz CF. Cerca de cumplir los 36 años, Dioni Villalba mantiene intacta su puntería. El delantero formó parte de los amarillos en dos etapas en la categoría de bronce: el curso 2011-12 y el 2013-14. Sumó 51 partidos oficiales.

El ariete firmó un doblete en la victoria de los alicantinos (3-2) sobre el Algeciras el pasado fin de semana. El malagueño es el máximo goleador de su equipo con tres tantos.