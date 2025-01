Clasificación: la opción de que el Cádiz CF empiece la segunda vuelta en zona de descenso

Cádiz/El Cádiz CF arrancó la segunda vuelta con un empate a cero ante el Levante en el partido disputado en el estadio Nuevo Mirandilla la tarde del domingo 12 de enero. La delicada situación en la clasificación obligaba al conjunto amarillo a lograr una victoria para tomarse un respiro y elevar su autoestima, pero fue incapaz de perforar la portería contraria durante los noventa y tantos minutos de juego.

El cuadro gaditano inicia el segundo periodo del campeonato con la pérdida de dos puntos. De los tres en liza, sólo se queda con uno. Un paso corto que no le sirve para avanzar en la tabla. El reto de empezar la escalada queda aplazado para el próximo fin de semana.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano se atasca en la 18ª posición y añade un punto a su cuenta para acreditar ahora 24. De haber sumado los tres, estaría ahora mismo con 26 en el 17º escalón porque el Deportivo de La Coruña suma 25.

Los amarillos no sólo no aprovechan la oportunidad para subir un puesto sino que además correen riesgo de finalizar la 22ª jornada de Liga en plaza de descenso. La opción es remota pero no imposible

El Eldense ocupa la 19ª posición con 21 puntos antes de enfrentarse el lunes en casa el Eibar. Si el equipo alicantino gana por más de dos goles de diferencia, llegará a los 24 puntos con un balance goleador de -5 (si vence por tres goles), de manera que superaría al cuadro gaditano, con 24 y un saldo de -6.

No parece que fácil que pueda producirse esa carambola que deje malparado al Cádiz CF, pero sólo el hecho de que exista la posibilidad de caer otra vez al descenso refleja la pésima temporada que están haciendo los amarillos, empeñados en coquetear con el abismo.