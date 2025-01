El Cádiz CF y Kouamé, como locos por separar sus caminos: su salida está muy cerca

El fichaje de Rominigue Kouamé por el Cádiz CF no salió bien como tantos otros. No hay que darle más vueltas. El club pagó unos 2,5 millones de euros al Troyes (Francia) al comienzo de la temporada 2023-24, una inversión que a la vista está que no salió bien.

El centrocampista demostró tanta calidad como indisciplina y no terminó de adaptarse. Participó con el resto de la plantilla en el descenso a Segunda División y el pasado verano, con el conjunto amarillo en la categoría de plata, intentó forzar su salida sin éxito.

Después del dinero que la entidad cadista pagó por su fichaje, no estaba dispuesto a dejar marcha al futbolistas así como así y al no recibir una oferta interesante, negó la salida al jugador, que se quedó en la plantilla a las órdenes de Paco López.

Cuando al maliense había entrado en la dinámica, un incidente con Tomás Alarcón en un entrenamiento llevó al entoces técnico a apartar del grupo a los dos jugadores.

Gaizka Garitano contó con Kouamé en sus primeros partidos como técnico del cuadro gaditano. Sin embargo, un nuevo acto de indisciplina llevó al nuevo inquilino del banquillo a dejarle fuera de la convocatoria para el partido contra el Levante.

El propio entrenador lo comentó en sala de prensa después del encuentro: ""Llegó dos días tarde y es uno de los que puede salir. En estos días pueden pasar muchas cosas".

Garitano deslizó la que puede ser inminente marcha de Kouamé. Tanto el club como el jugador están deseando separar sus caminos. El medio tiene contrato hasta el 30 de junio 2026 pero todo apunta que no sólo no lo cumplirá sino que se irá del Cádiz CF antes del próximo 3 de febrero.

El club espera sacar todo el beneficio económico que pueda a una posible venta. La Liga de Estados Unidos es una de las opciones que están abiertas. Si nada se tuerce, los días de Kouamé en el Cádiz CF están contados. Es una de las salidas previstas, aunque habrá más en el mercado de invierno.