La chulada de autobús que estrena el Cádiz CF

Este viernes 20 de agosto, en estadio el Benito Villamarín, el Cádiz CF afronta ante el Betis su primera visita de la temporada 2021/22. Se trata, por tanto del primer viaje que además hace por carretera.

La expedición gaditana se desplaza en un novedoso autobús de la empresa Alompe Autocares. Con un diseño más que cadista, vinilado por el proveedor oficial del club OleConOle, los hombres de Álvaro Cervera se llegan hasta el estadio bético en un autocar novedoso para una nueva temporada que encara con el objetivo de volver a conseguir la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

Con frases características que se identifican con el Cádiz CF como 'Me han dicho que el amarillo' o las siglas de 'La lucha no se negocia (LLNSN)', entre otras, el equipo amarillo se desplazará durante la campaña 2021/22 por el territorio nacional en un autobús en el que, como no puede ser de otra manera, destacan los colores de equipo: amarillo y azul.