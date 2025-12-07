Chris Ramos, galardonado con los XXII Premios Cadistas Fin@s

La Asociación Cadista de Jerez y Comarca, CADISTAS FIN@S, ha designado a Christopher Ramos de la Flor, Chris Ramos, como ganador de la XXII edición de los Premios CADISTAS FIN@S.

Con esta elección, la Asociación pone en valor la trayectoria de un gaditano y cadista ejemplar, profundamente identificado con la camiseta del Cádiz CF y referente de compromiso dentro y fuera del terreno de juego. Se subraya, además, su figura de “delantero de los de antes”: futbolista sacrificado, generoso en el esfuerzo y dispuesto a darlo todo por un escudo al que se siente vinculado desde la infancia.

En la temporada 2024-2025, Chris Ramos se convirtió en el máximo goleador del Cádiz CF con 10 tantos en 8 partidos de Liga, registrando la llamativa estadística de que cada encuentro en el que vio puerta se saldó con victoria amarilla, lo que se tradujo en 24 de los 55 puntos con los que el equipo cerró el campeonato. Además, disputó 37 partidos, siendo uno de los tres futbolistas más utilizados del plantel y pieza clave tanto para Paco López como, posteriormente, para Gaizka Garitano.

El atacante gaditano se despidió este verano rumbo al Botafogo brasileño, en calidad de cedido, tras haber disputado 92 encuentros oficiales con la camiseta amarilla desde su debut en San Mamés en Primera División, un viernes de febrero de 2023. Su último partido con el Cádiz CF tuvo lugar en el Nuevo Mirandilla frente al Sporting de Gijón, con triunfo por 1-0 gracias a un gol suyo, antes de abandonar el césped lesionado en el último viernes de abril de 2025. En total, firmó 16 goles y 7 asistencias en dos temporadas y media, consolidándose como uno de los referentes ofensivos recientes del club.

Para la Asociación CADISTAS FIN@S Chris Ramos representa "los valores que nuestro colectivo quiere premiar: compromiso, humildad y pasión por el Cádiz". Su entrega en cada partido y su identificación con el club lo convierten en un ejemplo para cualquier cadista, dentro y fuera del campo. El evento para la entrega del galardón tendrá lugar en el próximo año en fecha aún por determinar.

Ediciones anteriores

2024 Oli y Armando

2023 Sergio González

2022 Conan Ledesma

2021 Pacha Espino

2020 Alex Fernández

2019 Jon Ander Garrido

2018 Alberto Cifuentes

2017 Álvaro García

2016 Álvaro Cervera

2013 Hugo Vaca

2012 Andy y Lucas

2011 Enrique Ortiz

2010 Quico Narváez

2009 Javi Gracia

2008 Andrés Fleurquin

2007 Víctor Espárrago

2006 Michael Robinson

2005 Abraham Paz

2004 Raúl López