Cervera, dispuesto a volver al banquillo del Cádiz CF: claves de su posible regreso

Cádiz/El Cádiz CF se halla en una situación muy complicada. Ni los más pesimistas podían pensar en una temporada 2024-25 tan mal pésima de un equipo al borde de la zona de descenso después de cuatro años seguidos en Primera. Un segundo descenso consecutivo sería una hecatombe.

El curso está a un paso de llegar a su ecuador y la realidad es que el equipo no funciona. Sólo cuatro victorias, eliminado de la Copa del Rey... y la cosa no tiene pinta de que vaya a mejorar. De teórico aspirante al ascenso pasa a pasarlas canutas en la parte baja de la clasificación.

El puesto de Paco López como entrenador corre peligro debido a la mala dinámica que arrastra el equipo desde el comienzo de la actual campaña. Desde hace semanas suenan nombres para hacerse cargo del banquillo. Uno de ellos es Álvaro Cervera.

El que fuera técnico entre abril de 2016 y enero de 2022 dejó una profunda huella en el cadismo y él se hizo un cadista y un gaditano más. De hecho, conserva vivienda en Cádiz. Llevó al equipo de Segunda B a Primera y batió varios récords. Como le sucede a la mayoría de los entrenadores, fue despedido cuando los marcadores eran negativos y el Cádiz CF corría peligro de bajar a Segunda en el ejercicio 2021-22 (Sergio González ocupó su lugar).

Cervera es el preferido por un amplio sector de la afición para que tome las riendas de la plantilla si Paco López es destituido. Una derrota en el campo del Elche el sábado 7 de diciembre podría provocar la salida de López. Una victoria le permitiría en principio continuar al frente del plantel.

En el supuesto de que el club decida prescindir del actual entrenador, debe encontrar un sustituto. La opción de Cervera era imposible pero la vida puede dar muchas vueltas.

De hecho, Cervera estaría dispuesto a volver la banquillo del Cádiz CF según Canal Sur Radio, una posibilidad que también ha sido confirmada por Diario de Cádiz. Está sin equipo desde su salida del Oviedo en septiembre de 2023.

Cervera acabó muy quemado en el club del Nuevo Mirandilla por su tensa relación con el presidente, Manuel Vizcaíno. De hecho, el técnico cerraba la puerta a su regreso para no tener que volver a trabajar con Vizcaíno, pero el tiempo cura las heridas y ahora sí estaría por la labor de hacerse cargo del equipo.

Otra cuestión de la postura del presidente. Mientras Cervera ha flexibilizado su posición, Vizcaíno no quiere al entrenador. Eso es lo que sucede al menos día de hoy. Las cosas pueden cambiar de un día para otro.. o no.

La posible vuelta de Cervera está por tanto en manos del presidente. No hay contacto directo entre ellos pero Cervera sí se relaciona con gente del club que podría facilitar un encuentro entre los dos.

La pelota está por tanto en el tejado de Vizcaíno. El equipo no funciona y el presidente sigue sin reaccionar. Cervera dijo en su día que nunca le diría que no al Cádiz CF aunque durante una época, tras su despido, no se daban las condiciones para su retorno. La situación podría haber dado un giro por su deseo de ayudar al equipo. Mientras, también suena el Tenerife como una opción para él si el club isleño decide de dejar de contar con Pepe Mel.