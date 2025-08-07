Celso Bermejo, de descender con el filial del Cádiz CF a ser traspasado por el Villarreal

El futbolista linense Celso Bermejo cambia de aires y se marcha al extranjero. El Villarreal CF ha traspasado al delantero al Johor Darul Ta'zim Football Club, el campeón de la Superliga de Malasia. El de La Línea sigue los pasos en su exótico destino del algecireño Antonio Glauder, fichado el pasado mes de junio por los conocidos Tigres del Sur.

Bermejo deja la cantera del Villarreal, según avanza Esportbase, en una operación que reportará dinero a las arcas amarillas. El medio valenciano que informa del traspaso asegura que se trata un contrato de larga duración que puede ser ampliado en función de objetivos. El linense fue rival de la Balona la pasada temporada en el grupo IV de la Segunda Federación, ya que estuvo cedido desde enero en el Cádiz CF Mirandilla, filial en el que apenas tuvo oportunidades y que acompañó a los albinegros en el descenso de categoría.

Celso Bermejo aterrizó en la cantera del Villarreal como cadete de segundo año procedente de la cantera del Cádiz CF. En su periplo grogueta, se erigió en el máximo goleador con el juvenil B en Liga Nacional (21 dianas en la 2021/22) y en el A de División de Honor (17 un año más tarde). El verano pasado, el de La Línea empezó con el conjunto C, pero en invierno salió en la mencionada cesión al Cádiz CF Mirandilla. Esportbase recuerda que Bermejo estuvo a punto de promocionar al filial, pero una lesión en la espalda lo paralizó.

De la generación 2005, en Villarreal consideran que Celso se va con la espinita de no haber podido alcanzar el Villarreal B que milita en la Primera Federación, un filial que este verano se ha puesto en las manos de David Albelda.

El linense se embarca en una aventura al campeón malasio, del que es propietario el Príncipe de Johor. Celso tendrá como cicerón al algecireño Antonio Glauder en un vestuario con más presencia de españoles.