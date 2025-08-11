Caro, descarte del Cádiz CF hace cinco días, encuentra equipo

Uno de los descartes del Cádiz CF en los últimos días ya tiene destino para la próxima temporada, después de que la UD Las Palmas haya anunciado la llegada de José Antonio Caro, que se convierte en un refuerzo inesperado para la portería de la escuadra canaria.

Ha sido en la noche de este lunes, 11 de agosto, cuando se ha hecho oficial la incorporación de José Antonio Caro Díaz (3/05/1994, La Palma del Condado), que llega libre a la UD Las Palmas y firma hasta el 30 de junio de 2026, después de salir del Cádiz CF, que firmó al cancerbero el verano pasado.

José Antonio Caro, también conocido como 'Churripi', jugó la pasada temporada en el Cádiz CF, donde acumuló cinco partidos de Liga y dos de Copa del Rey. En 2022, saltó a la fama mundialmente hablando en el ámbito deportivo al batir el récord de imbatibilidad en el fútbol profesional cuando estaba en las filas del Burgos, en lo que fue una gran campaña para el onubense.

José Antonio Caro es un gran conocedor de la categoría con más de 200 encuentros disputados, iniciando su trayectoria en la base del Sevilla FC, con el que llegó al Sevilla Atlético, pasando por el Real Valladolid, Albacete, Ponferradina, Burgos CF y Cádiz CF.