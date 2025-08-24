Carlos Fernández juega su primer partido oficial tras su paso por el Cádiz CF

Poco a poco se va despejando el futuro de futbolistas que la pasada temporada 2024-25 pertenecieron al Cádiz CF. Carlos Fernández formó parte de la plantilla amarilla cedido por la Real Sociedad y su balance se resumió en 32 encuentros disputados (más de 1.600 minutos sobre el césped) y un gol que marcó en el choque contra el Almería de la 39ª jornada.

Tras finalizar su periodo como cadista, el delantero regresó al conjunto donostiarra, con el tiene un año más de contrato. Tras hacer la pretemporada con su equipo, no le dieron dorsal y le enseñaron sin rodeos la puerta de salida. Todo apuntaba a una nueva aventura en una escuadra de Segunda División, como así quedó confirmado el pasado 19 de agosto con su cesión al Mirandés, al que se incorporó justo después de la derrota (1-0) frente al Cádiz CF en el estadio Nuevo Mirandilla.

El ariete entró en la convocatoria para el partido contra el Huesca en Anduva programado para el sábado 23 de agosto. Comenzó en el banquillo aunque jugó toda la segunda parte tras marcharse su equipo al descanso con un marcador adverso. El gol que Senri Enrich marcó en el ecuador del primer periodo fue el único del encuentro.

Carlos Fernández jugó los segundos 45 minutos y sufrió un amargo estreno por la derrota de un Mirandés que de momento no ha sumado un solo punto en los dos primeros episodios del campeonato.

Em declaraciones a los medios de su club, el ariete se mostró decepcionado por el varapalo pero a la vez se mostró tranquilo porque la temporada 2025-26 no ha hecho más que empezar. Confía en que su equipo irá a más con el paso de las semanas.