Los capitanes también lloran

Llanto, emoción, alegría, recuerdos, cariño, nostalgia, buenos deseos, ganas de empezar su nueva vida profesional... Así es Alberto Cifuentes, una persona íntegra que ha mirado por el colectivo para que lo personal siga bien pero en un segundo plano. El Cádiz CF siempre ha sido lo primero y así hasta el final, ahora que pisará el césped con otra responsabilidad y frecuentará las entrañas del club

Con la compañía del presidente, un Manuel Vizcaíno que desde hace un lustro ha reforzado su relación con el ya ex portero hasta alcanzar la catalogación de amistad, Cifuentes ha dado su última rueda de prensa como jugador profesional.

"No sé si quiero decir mucho o no. Siempre dije que quería ir día a día y al final no me he equivocado. En la vida y en el fútbol hay que levantarse día a día con ganas de hacer algo nuevo. Ayer llegó el día más importante de mi carrera. Tenía que despedirme de mi época de jugador. Ha sido un proceso desde que empezó la pretemporada, no ha sido una decisión alocada. Manolo (Vizcaíno) es mi jefe, un referente y es mi amigo. Hemos llegado a un acuerdo para que el club sea el máximo beneficiado. Me sentía con capacidades para seguir compitiendo como he demostrado, pero las situaciones cambian en el día a día y uno tiene que tomar decisiones que han sido muy habladas", expone el albaceteño en primer lugar.

Tocaba hablar de los inicios de la cercanía a su familia. Cifuentes rompe a llorar, no puede dejar que su corazón hable porque la cabeza se bloquea. Son muchos sentimientos juntos. "En 1992 los amigos del barrio nos unimos para jugar y soñaba con ser Walter Zenga y luego Van der Sar. Estuve a punto de retirarme antes de venir al Cádiz pero no podía decir no a a un club grande que estaba en Segunda B. Y aquí, en Primera, acaba mi etapa. Me voy con la cabeza muy alta. He competido hasta el último día porque mi cultura es la del esfuerzo. Por ese esfuerzo he debutado en Primera, no por talento", dice entre lágrimas.

"Quiero agradecer a todo el cadismo todo lo que me ha dado. Me he sentido parte de ellos y ahora se les echa mucho de menos en las gradas. Miradas cómplices con los recogepelotas, delegados e incluso con gente de la grada. El cariño de todos los medios de comunicación. Me habéis tratado muy bien. Tengo guardados en mi casa infinidad de artículos de vosotros. Gracias a todos", relata.

La emoción vuelve a una situación límite para el ex portero cuando señala que "podría dar nombres de mucha gente que me ha ayudado estos años...". "Quiero crecer aquí, quiero formarme aquí. Empieza una etapa muy bonita para aprender aquí. He invertido el tiempo en adquirir titulaciones. Voy a ayudar al club en todo lo que necesite. Estos años han sido magníficos. Gracias a Marta (su mujer), mis padres y mi hermana".

Cifuentes ha explicado el desarrollo de los acontecimientos que han acabado en su despedida. "No me ha convencido nada. Me sentía fuerte para competir por minutos. He jugado dos partidos a buen nivel y al final como siempre he hecho cuando he tenido que pelear por un puesto. Una temporada ilusionante y hay que mantener al club en Primera. Lo que me ha llevado a tomar esta decisión ha sido la ayuda al club para poder seguir creciendo y en ese crecimiento era mejor incorporándome al club de otra manera. He hablado mucho con Manolo estas semanas de esta posibilidad. La portería del Cádiz está muy bien cubierta. No me he rendido", recalca antes de añadir que "ayer fue duro para mí". "Cuando tomas una decisión así no es fácil. No quise coger mucho el móvil para disfrutar de mi familia. Las muestras de cariño te hacen más llevadera la situación. La gente ha estado conmigo. Lo he sentido".

Cifuentes asegura que "esta situación no se hubiera dado si el club no hubiera necesitado esa licencia para firmar y seguramente habría aportado mi granito de arena en el campo". "Esta posibilidad no se planteó ayer sino hace unas semanas. Todo estaba muy meditado".

Tras asegurar que de los numerosos mensajes, el que más le sorprendió fue el del alcalde, "recuerdo el abrazo cuando vinimos de Alicante con el ascenso", ha hablado del último encuentro con la plantilla esta misma mañana. "Era necesario para mí. Los voy a seguir viendo todos los días. Ellos aceptaron a un tío de 41 años en su entorno de amistad y se lo debo agradecer. Ha sido íntimo, les he agradecido todo lo que hacen por el club y lo que han hecho por mí. He visto caras de alegría por mí y ha habido muchos abrazos. Orgulloso de haber podido estar con ellos. Estar con José Mari, entrenar con Garrido, parar un tiro a Negredo, educar a Alejo, la elegancia de Álex, mi amistad con Salvi...", ha recordado.

Cifuentes ha hablado de cómo se han dado los acontecimientos en los últimos días. "Las jornadas han sido montañas rusas. Me he dedicado a trabajar porque sabía que en cualquier momento podía jugar. He tratado de estar limpio de mente. No he recibido una llamada como tal, sino que cada día conversamos de todo y no es que me hayan llamado. Todo ha sido muy rodado, muy meditado. El presidente me dio la opción de elegir la forma de ayudar al club y ayer se tomó la decisión de retirarme. Siempre ha sido una relación fluida. Se iba concretando en las últimas semanas. Era una posibilidad que estaba en el aire y hemos llegado a un acuerdo mutuo. Me tengo que situar para ver mis funciones. Debo pasar mi periodo de adaptación aunque no hay un pensamiento específico para conocer mi función. Quiero ir poco a poco, que pasen unos cuantos días para que me vaya adaptando a la nueva situación", aclara el albaceteño antes de agregar que "Servando ya hace la función de estar entre nosotros y el cuerpo técnico y es un tío muy importante para eso". "Esa función está ya cubierta y vamos a ver que puedo yo aportar".

Ha dejado unas palabras al cadismo que tanto le ha apoyado. "El mensaje que le mando a la afición del Cádiz es que esté con nosotros en los malos momentos como ahora que no pueden entrar. En los buenos momentos ha demostrado que es fiel y en las malas es exigente. Le digo que cuando lleguen los momentos malos nos ayuden como lo están haciendo desde casa.

En la parte final de su intervención, destacó algunos momentos que nada tienen que ver con la alegría de los ascensos. "Sin contar los ascensos y todas las vivencias, lo que me puedo quedar del Cádiz es la manera de como nos hemos levantado en esas campañas de Segunda A en la que nos salíamos de play-off en la segunda vuelta. Me quedo con la forma como se ha levantado el equipo. La vida nos daba una oportunidad y así se ha logrado el llegar a Primera". Las palabras de un capitán que lo seguirá siendo como persona comprometida con un club en el que ha dado todo y ha echado raíces. "Bien Cifu, bien, picha".