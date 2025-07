Cala reconoce que la llegada al Cádiz CF de Joaquín es una apuesta personal y explica la razón de su fichaje

Cádiz/El jueves 10 de julio fue la fecha elegida para la presentación de Joaquín González como nuevo futbolista del Cádiz CF. Como es habitual, el acto se llevó a cabo en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla después del segundo entrenamiento del verano que se desarrolló en El Rosal.

El director deportivo del club, Juan Cala, hizo la introducción sobre un jugador "al que conozco desde hace años. Estaba en la cantera de Las Palmas y de forma valiente y arriesgada y nos pidió probar en el Sanluqueño en Primera Federación. Creo en los jugadores que apuestan por su carrera. No tardamos ni 45 minutos en firmarlo. Dio un rendimiento extraordinario y fue traspasado al Atlético de Madrid, donde hizo una buena temporada en el filial. Le conozco a la perfección, es una apuesta de dirección depotiva y personal".

Cala contó cómo se gestó el fichaje del centrocampista. "En la primera conversación nos esperó a que fuéramos a Tenerife a contarle el proyecto y el sitio que tendría en el Cádiz CF. A jugadores como él siempre los queremos en la plantilla. De corazón piensa que el proyecto va a salir bien. Va a gustar mucho por su manera de jugar y ojará dé el rendimiento que esperamos".

El director deportivo la evolución dle nuevo futbolista amarillo. "Llegó a Sanluqueño joven, con ganas de reivindicarse y falta de experiencia, pero jugó treinta y pico de partidos en Primera Federación, algunos con la salvación en juego, y eso curte mucho. En el filial del Atlético dio un paso más. En el Sanluqueño tuvo un perfil 6 y también de central y el Atlético un perflil 8 con mayor variabilidad".

A juicio de Cala, el medio llega al Cádiz CF "con más experiencia y poso, y con más capacidad táctica que te dan los partidos. Está muy preparado para dar el salto a Segunda". Lo ve capacitado para ofrecer un nivel en LaLiga Hypermotion.

Joaquín González se mostró encantado de formar parte del Cádiz CF: "Muy contento de poder venir a un club histórico, Vengo a trabajar con humildad y a demostrar por quá la dirección deportiva ha confiado en mí. Estoy deseando empezar la temporada".

El medio guarda un buen recuerdo su paso por el Atlético Sanluqueño. "Fue espectacular", dijo antes de asegurar que "me encanta Cádiz y la gente de aquí, es parecida a la gente de mi tierra. Tenía cosas avanzadas con otros equpos pero no dudé cuamdo me llamaron a contarme el proyecto".

El canario se definió como un futbolista "muy trabajador". De hecho, subrayó que llega "con muchas ganas de trabajar y con humildad convencer con mis cualidades en los entrenamientos y en la pretemporada".

El balance de sus primeros días como cadista es positivo. "Por ahora todo bien. Me han recbido muy bien, es un grupo cercano que se ve unido. La acogida es muy buena".

Sobre su paso por el filial del Atlético de Madrid, explicó que "fue una buena experiencia estar en un club grande y que tu entrenador fuese Fernando Torres, eso fue un plus, me llevo muy con él. Aprendí muchas cosas, estoy agradecido al Atlético y al míster por su trato".

Con Gaizka Garitano de momento ha tenido poco contacto porque la pretemporada no ha hecho más que empezar. "Hablé ayer un poco de la vida en general, no de fútbol todavía. Todo muy bien por ahora".

A la afición le lanzó un mensaje: "Voy a trabajar todo lo posible, tengo muchas ganas, me encanta la ciudad. Voy a poner lucha y entrega. Todos unidos a por el objetivo".