Cala da la cara por el Cádiz CF: "Estamos en el camino adecuado"

Juan Cala, como responsable de la coordinación de la dirección deportiva del Cádiz CF, expuso en la presentación de Dawda Camara sus impresiones iniciales del rendimiento del equipo amarillo en las cinco primeras jornadas. Desde la prudencia, el lebrijano no ocultaba su satisfacción por lo que viene ofreciendo el proyecto que tiene en sus manos Gaizka Garitano.

"Me gusta lo que veo. Veo un equipo con mucha energía que es capaz de sufrir los malos trances. Nos creemos que en un partido vas a ser superior los 90 minutos. Aquí pasas momentos que dominas, que eres sometido o que no pasa nada. El equipo sabe estar y sufrir en todas las facetas del juego; sabe someter y ser sometido, y sobre todo en casa estamos enganchando a la afición para que esos veinte minutos de arreón existan", explicaba.

El crecimiento individual de los futbolistas. "Estamos en un momento aprovechando los picos de jugadores de alto rendimiento. Otros aún no están. Pero vamos camino de que todos estén en ese pico", añadiendo Cala que "para conseguir once de quince puntos se tienen que hacer muchas cosas bien". "No es fácil puntuar en esta categoría. Las cosas se están haciendo bien y estamos en el camino adecuado. Si ganas es que estás haciendo algo mejor que el rival", razonaba el coordinador del Cádiz CF.

Más allá de lo futbolístico sobre el césped. el ex jugador del Cádiz CF se congratulaba de otros aspectos a tener en cuenta durante una temporada. "Estoy contento con lo que veo y con el clima que se ha creado en el vestuario, en la plantilla y en el estadio. No es fácil convencer a una afición disgustada con dos años malos. La afición sabe valorar cuando un equipo va de verdad y eso lo está sintiendo la afición. Estoy seguro que el techo de los jugadores está muy lejos", finalizaba Juan Cala.