Las claves del técnico del Cádiz CF para tener opciones frente al Villarreal

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, ofreció el viernes 18 de marzo la rueda de prenda previa al partido contra el Villarreal de la 29ª jornada que se disputa el domingo 20 el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza).

El técnico es consciente de la dificultad que entraña el compromiso ante una de las escuadras más potentes del campeonato, aunque confía en el trabajo que está realizando su equipo.

La referencia más reciente es la injusta derrota sufrida en el terreno del Atlético de Madrid el pasado 11 de marzo, con una buena actuación del Cádiz CF. “Si repetimos una actuación parecida a la del Wanda, tendremos opciones ante un gran equipo como es el Villarreal”, señaló Sergio González a modo de esbozo general.

Si el conjunto amarillo mantiene su nivel competitivo, “podemos tener posibilidades ante un gran rival”, dijo el técnico antes de recalcar la importancia de ejercer de local. “Jugar en casa nos ayuda”.

No cree que el Villarreal esté con la mente puesta en la ‘Champions’ tras eliminar a la Juventus y conocer que el Bayern de Munich será su adversario en cuartos de final. De hecho, Sergio González recordó la frase que soltó Gerard Moreno nada más concluir el exitoso duelo (0-3) en el estadio de la Juve. “Acababan de ganar en Turín y dijo que ya estaban pensando en el Cádiz CF”.

El preparador cadista espera a un Villarreal “fuerte, con calidad, con poder combinativo, ruptura, gol, bandas con desequilibrio y un grandísimo entrenador con mucha experiencia”.

Sobre su estancia en el equipo amarillo, al que se incorporó hace dos meses, señaló que “poco a poco nos vamos situando todos. El futbolista se va viendo más cómodos con las directrices que les marcamos”. Eso sí, no ocultó que pese a las buenas actuaciones faltan resultados.

Después de la “sensación amarga por no poder puntuar en el Wanda”, el Cádiz CF prepara a conciencia el siguiente partido. El técnico alabó el trabajo que desarrollan sus jugadores hasta el punto de ponerle en dificultades a la hora de confeccionar la alineación. “Es difícil hacer el once porque muchos se merecen jugar”.

El cuadro gaditano vuelve a casa después de su primera victoria como local, la que consiguió frente al Rayo Vallecano. “Cuando ganamos aquel partido nos descomprimimos, tiene que ser el inicio, no podemos frenarnos”, indicó el míster.

“Es cierto es que nos medimos a un rival fuerte, pero nosotros somos un buen equipo cuando competimos. Si lo hacemos bien tendremos nuestras opciones”, apuntó el entrenador.

El inquilino del banquillo lo tiene muy claro en el largo esprint final de temporada. “Tenemos diez finales y afrontamos la primera, la hemos preparado a conciencia”, afirmó antes de referirse nuevo en tono elogioso al Villarreal.

El técnico explicó del conjunto de Unai Emery que “es un equipo muy trabajado, el jugador que entra tiene claro qué hacer en el campo. Dispone de un amplio abanico de posibilidades y de jugadores diferenciales. Defensivamente es solvente y a balón parado marca goles. Hemos trabajado para que no nos pase”.

Sergio González no cree que para el Villarreal sea un problema haber jugador el miércoles. No les afectará, están habituado a lo partidos entre semana. Esperamos a un rival entero, que en la Liga querrá resarcirse fuera de casa tras perder en Pamplona, ojalá no lo haga”.

En el encuentro de la primera vuelta, el Cádiz CF estuvo el borde de la victoria cuando ganaba 1-3 pero el Villarreal acabó logrando el empate. “Fue un partido bien jugado por el Cádiz CF. El Villarreal todavía estaba encontrándose. Lo raro fue que no ganase el Cádiz CF”.

El entrenador del conjunto amarillo mostró su idea para explorar las opciones de éxito ante el Villarreal y el resto de partidos. “Tenemos que ser fuertes atrás sin conceder ocasiones o las menos posible, ser un equipo compacto y aguerrido, solidario sin balón. Y con la pelota ser atrevido, combinar y tener opciones para intentar llevarnos el partido”.

El técnico aseguró que los jugadores “han aceptado muy bien las consignas. El futbolista se va encontrando cómodo y ojalá nos sirva para tener el éxito que tuvo el anterior entrenador. Ojalá nos acerquemos a ese éxito que él tuvo”.

No ahondó demasiado Sergio González cuando fue preguntado por el árbitro designado para el partido, Alejandro Hernández Hernández, que estuvo en el VAR del duelo ante el Mallorca. “Es algo que no nos preocupa, confiamos en su profesionalidad”.

Lo que sí preciso el entrenador es que “necesitamos que el VAR vaya de la mano, que la reflexión sobre la interpretaciones sea ecuánime”. Se mostró seguro de que el árbitro “intentará haver un buen partido” antes de volver al VAR, “que nos está llevando por un camino equivocado. Todos nos estamos jugando mucho”.

Sobre el fallo cometido por Ledesma en el partido contra el Atlético de Madrid, Sergio González dijo que “hay que intentar normalizar el error, es algo que forma parte del fútbol”. Añadió que el portero “está capacitado para resarcirse y lo que le queda es rebelarse en el campo”.