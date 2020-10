Increíble, pero cierto. El Cádiz CF dio la campanada con la primera victoria de su historia en el terreno del Real Madrid. No fue en el estadio Santiago Bernabéu (en obras), sino en el Alfredo Di Stéfano, pero los tres puntos valen los mismo.

El triunfo, épico por lo que significa tumbar en su campo a uno de los grandes del fútbol mundial, tiene otra consecuencia inesperada. Y es que el Cádiz CF, casi sin hacer ruido, se coloca en los puesto más elevados de la clasificación.

La tabla es un lío todavía en los coletazos iniciales del campeonato porque hay varios conjuntos con menos partidos porque empezaron la competición más tarde. Pero la realidad, a día de hoy, es que la escuadra entrenada por Álvaro Cervera duerme la noche del sábado en puestos de Champions.

Con su victoria en Valdebebas, el Cádiz CF escala de la novena hasta la segunda plaza gracias a sus 10 puntos, los mismos que atesora el Real Madrid, líder pese a la derrota. El Granada ocupa el tercer escalón también con 10.

La clasificación tiene carácter provisional hasta que se dispute el resto la sexta jornada a lo largo del domingo 18 de octubre. Betis (9 puntos) y Real Sociedad (8) se citan en el Benito Villamarín y el que gane de los dos dará el salto a una primera posición a la que también aspira el Villarreal (8), que recibe al Valencia.

Pase lo que pase, el Cádiz CF acabará la sexta jornada en la zona alta, muy alejado de la zona trasera, que es lo que realmente la interesa porque el objetivo es la permanencia.

El equipo amarillo sería el líder de la Liga si hubiese avanzado tres puntos más que no pudo sumar por lo errores arbitrales. Perdió dos ante el Granada por el penalti no pitado sobre Alberto Perea y uno frente el Sevilla por la falta no señalada a Lozano previa al 1-2. Con 13 puntos mandaría en solitario.

La felicidad de Lozano

Choco Lozano quedará en la historia más brillante del Cádiz CF como el autor del tanto que dio el primer triunfo en el campo del Real Madrid (0-1). El hondureño, que está en un momento dulce, habló nada más acabar el encuentro para exponer su felicidad.

"Esto es algo histórico y hay que darle gracias a Dios porque ganar aquí no es fácil. En la primera parte tuvimos alguna ocasión para hacer otro tanto. Lo que hemos hecho nos marca la pauta de lo que tenemos que seguir haciendo", ha apuntado el atacante.

Lozano ha recordado que "teníamos enfrente a uno de los mejores del mundo, pero aprovechamos una ocasión y luego supimos sufrir", aclarando que el Cádiz no hizo nada raro sobre el césped. "Nosotros jugamos así porque se nos da bien. Tenemos la virtud de saber sufrir y aguantar, y así competimos contra grandes rivales. Y sabíamos que iban a apretar".

El cadista ha reiterado que el marcador al descanso era corto. "En el primer tiempo generamos ocasiones para hacer un gol más, aunque ganar aquí es un premio muy grande. Todo esto es inimaginable, estar colíderes. Pero sabemos que esto es fútbol y que hay que luchar mucho".

Sobre su estado físico, que debido a un golpe en la espalda provocó que se quedara fuera del equipo al empezar la segunda parte, Choco Lozano ha explicado que "ha sido un golpe fortuito y cuando me enfrié en el descanso me di cuenta que no podía seguir porque el dolor iba a más".