Sergio González, seguro de que el Cádiz CF dará un paso al frente ante el Rayo

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, ofreció el viernes 4 de marzo la rueda de prensa previa al partido contra el Rayo Vallecano que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla el domingo 6 (27ª jornada de Liga).

El técnico reconoció que su equipo no estuvo fino en la recta final del encuentro ante el Granada, cuando no apretó en los últimos diez minutos en busca de la victoria. "Hemos hecho autocrítica" esta semana, aseguró mientras recalcó que el equipo "está concienciado, con la confianza de hacer buen partido y sabiendo que la gente nos va a apoyar. Esperamos conseguir la victoria entre todos".

"No conseguimos marcar el gol que queríamos, tuvimos ocasiones pero en los últimos diez minutos nos faltó la explosión final", explicó el entrenador sobre la actuación de su equipo en el Nuevo Los Cármenes. "Hay que ser valiente y equilibrado. No hay miedo. No volverá a pasar lo de los últimos diez minutos, lo hemos hablado".

La autocrítica sirve para la preparación del siguiente partido que el Cádiz CF encara con el objetivo de obtener un triunfo que necesita como el oxígeno. "Siempre pensamos que podemos ganar", apuntó el míster antes de ahondar en la cuestión. "Tal y como estamos jugando, estamos preparados para ganar a cualquier equipo".

Sergio González es consciente de que cada jornada que pasa "es una menos ara salir de la situación, tenemos claro dónde estamos y lo que nos queda por delante".

Ahora llega al Rayo Vallecano, al que el Cádiz CF intentará doblegar con ritmo e intensidad. "Tenemos que ver un Cádiz CF fuerte y rocoso como en los últimos partidos", indicó el técnico, convencido de que su equipo hará un buen papel.

Sobre el cuadro madrileño, el preparador cadista subrayó que "es un equipo muy atrevido, con una dinámica de movimientos, con peligro por dentro y por fuera. Es un equipo reconocible. Lo bien que lo han hecho en Liga hacen ser más peligrosos".

El Rayo se presenta en el Nuevo Mirandilla después de haberse empleado a fondo el jueves ante el Betis en la semifinal de la Copa del Rey. Sergio González lo tiene claro: "Somos nosotros los que tenemos que hacer que el Rayo tenga deficiencias por haber jugado el jueves. Para ellos fue un partido muy importante en el que se vaciaron. Le afectará si le hacemos que le afecte".

El Rayo lleva una racha negativa en la Liga. "Ojalá podamos seguir hurgando en esa herida", añadió el míster antes de referirse a la afición. "Somos unos privilegiados porque la gente está entregada. Los recibimientos son apoteósicos, la gente nos anima durante los noventa minutos. Ojalá este domingo volvamos a vivirlo".