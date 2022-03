Dos bajas y una duda en el Cádiz CF para el partido contra el Rayo Vallecano

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, tuvo que hacer un par de descartes para encarar el partido contra el Granada al tener disponible a toda la plantilla salvo a Pacha Espino. Varazdat Haroyan y Jens Jonsson se quedaron fuera por decisión técnica.

La situación cambia esta semana de cara al encuentro ante el Rayo Vallecano que se disputa el domingo 6 de marzo en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza). Vuelve Espino pero se caen dos jugadores por lesión y uno es seria duda para entrar en la convocatoria.

Todo apunta a que esta vez Sergio González no tendrá que darle muchas vueltas a la cabeza porque los descartes llegarán por sí solos.

El preparador cadista desveló el viernes 4, durante la rueda de prensa previa al choque de la 27ª jornada de Liga, que hay al menos un par de futbolistas que no llegan a tiempo.

Uno de ellos es Florin Andone. Sergio González explicó que el delantero sufre una fractura en un dedo que le impide estar disponible. El ariete cedido por el Brighton & Hove Albion sigue sin tener suerte y vuelve a caer lesionado.

Tampoco puede participar en el duelo ante el Rayo Santiago Arzamendia, que pasa de la titularidad ante el Granada a la grada por problemas físicos, en su caso por un fuerte dolor en una rodilla. El técnico dijo que aunque no es grave aunque el paraguayo debe descansar este fin de semana.

El lateral zurdo se lesionó ante el Granada en la primera vuelta y vuelve a sufrir problemas físicos tras enfrentarse al cuadro nazarí. Su ausencia asegura aún más al regreso de Espino al once inicial.

Tomás Alarcón es seria duda y hasta el último entrenamiento de la semana (el sábado) no sé sabrá si está en condiciones de formar parte de la lista. El míster expuso el viernes que al centrocampista le han vuelto a aparecer molestias en un cuádriceps. No está descartado del todo pero en principio no lo tiene fácil. Aún no está tomada la decisión.

Los demás componentes de la plantilla, 23 jugadores, están listos para el partido a la espera de la última sesión. Sergio González no desveló si seguirá apostando por una defensa de tres centrales y dos carrileros. "Sorpresa", dijo el míster para zanjar la cuestión. Hasta el anuncio de la alineación una hora antes del comienzo del encuentro no se sabrá el sistema por el que apuesta en esta ocasión.