Las posibles novedades del Cádiz CF en el partido contra el Celta

El Cádiz CF ya está inmerso en la preparación del importante partido contra el Celta de Vigo de la 24ª jornada de Liga (sábado 12 de febrero en el estadio Nuevo Mirandilla, antes Carranza). El reto es conseguir por fin la primera victoria de la temporada en casa para continuar vivo en la lucha por la permanencia en Primera División.

El equipo amarillo desarrolló el martes el primero de los cuatro entrenamientos programados antes del encuentro. Sergio González tiene a su disposición al grueso de la plantilla, con margen de maniobra para confeccionar la alineación pese a que cuenta con algunas bajas. La competencia es máxima en todas las posiciones.

El técnico deberá tomas varias decisiones esta semana que no son fáciles. Todo apunta a un 4-4-2, el sistema que emplea desde su aterrizaje. Puede que haya novedades en relación al once que sacó en el reciente envite ante el Mallorca. En la portería es fijo Jeremías Conan Ledesma.

Una de las cuestiones a resolver afecta a la delantera. Con Anthony 'Choco' Lozano a pleno rendimiento tras regresar de su estancia con la selección de Honduras, entre Negredo, Lucas Pérez y el centroamericano se repartirán los dos puestos de la delantera. Sobrino parece que pierde protagonismo con el nuevo entrenador.

En la media hay más incógnitas. José Mari aún no está preparado para ser titular y la duda es si Fede San Emeterio llega a tiempo tras no poder jugar en Valencia y Mallorca. En las imágenes distribuidas por el club de la sesión del martes no aparecen el roteño y el cántabro ni tampoco Fali.

Álex Fernández y Rubén Alcaraz ocuparon plaza de titular en Mallorca, pero podría haber alguna variación si San Emeterio se recupera o el míster se decanta por Jonsson y/o Tomás Alarcón. Hay múltiples posibilidades.

Para las bandas también hay alternativas, con la posible primera titularidad liguera de Oussama Idrissi. Sergio González tiró de los dos extremos derechos en Mallorca (Salvi comenzó en la izquierda) y la pregunta es si esta vez se inclinará por los que se mueven de manera habitual por el costado zurdo como el jugador cedido por el Sevilla o Alberto Perea.

Iza Carcelén y Espino parten a priori con más opciones de ocupar los laterales. No está tan clara la composición del eje de la zaga. En Son Moix salieron Haroyan y Víctor Chust, aunque para el próximo duelo puede haber alguna modificación.

El Cádiz CF se ejercitará el miércoles sobre el césped del estadio para dar un paso más en la preparación.