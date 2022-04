Sección Chirino premia a Fali y el mensaje optimista del presidente del Cádiz CF

La Peña Cadista 'Sección Chirino' celebró el viernes 22 de abril el acto de entrega los premios distintivos de la temporada 2020/21 en conmemoración de su 16º aniversario. Entre los premiados se encontraba el jugador del Cádiz CF Fali, galardonado por la peña tras la buena actuación del defensa durante la pasada campaña.

Fali agradeció el premio y el apoyo recibido por parte de la afición cadista. "Nadie me conocía hace tres años. Ser reconocido por la afición del Cádiz CF mi familia y yo estamos muy agradecidos. Tenéis que estar muy orgullosos de vosotros mismos, la afición. Cuando salgo al campo me emociono porque me siento un cadista más".

Un acto en el que, además, el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, hizo entrega del premio al ganador de la porra celebrada por la 'Sección Chirino' a Francisco Hidalgo. El presidente aprovechó para mandar un mensaje esperanzador a todo el cadismo y a los presentes en el acto celebrado en el Grupo Empresa de Airbus.

Vizcaíno dijo que "estamos en el mejor momento deportivo de la temporada. El equipo es capaz de ganarle y competirle a cualquiera. Con esa tranquilidad iremos a cada campo a pelear por cada punto y conseguir la permanencia, que es nuestro objetivo".

El presidente también aludió al ambiente vivido en el partido ante el Athletic Club. "El estadio fue un espectáculo tanto por la gente que fue tanto por lo que se apretó. Gracias al empuje de la gente casi conseguimos ganar el partido. La afición no miró los momentos malos del primer tiempo sino que siguió apretando. Esa es la manera, mirar hacia delante".

Por parte de la entidad amarilla también asistieron al acto Rafael Contreras, vicepresidente del Cádiz CF; José Mata, adjunto a la presidencia; Paco Baena, embajador del Cádiz CF; y, Salvador Chirino, delegado del equipo amarillo.