Cádiz CF-Valladolid, en directo

El Cádiz CF cierra la jornada del domingo en Segunda División recibiendo este domingo al Real Valladolid (21:00 horas). Una cita compleja porque el rival es un aspirante al ascenso que trata de recuperar la categoría perdida. Para los amarillos se trata de otro examen a sus problemas ofensivos, el gran dilema del equipo hasta el momento.

Gaizka Garitano tiene dudas por problemas físicos y decisiones técnicas que afectan al lateral derecho, a la medular y a uno de los extremos, pero su insistencia pasa por ver una mayor agresividad de sus jugadores más ofensivos. Iker Recio está de vuelta y Caicedo también podría reaparecer.

Con los resultados hasta el momento, el Cádiz CF está fuera de la zona de fase de ascenso, por lo que solo podrá entrar en ese grupo selecto si es capaz de quedarse con los tres puntos, una labor compleja teniendo en cuenta que el enemigo es uno de los históricos de la categoría.