El Cádiz CF se salva por la puerta de atrás

Hacía tiempo que el templo del cadismo no era testigo de una victoria de su equipo desde el mayor extremo de amargura. Cuesta recordar un marcador favorable con los futbolistas del Cádiz CF al término del encuentro con la cabeza clavada en el césped. Pocas veces un triunfo aterriza en plena necesidad en el tiempo de prolongación y el júbilo se convierte en enfado e ira hacia los responsables de la lamentable temporada del conjunto amarillo. Lo de viernes 9 de mayo quedará fresco en el recuerdo de una masa social que, en la 39ª jornada, no le quedaron recursos por utilizar verbalmente para pedir a los responsables de esta debacle que salgan por la puerta del aparcamiento subterráneo porque, tal y como entienden los hinchas, no son merecedores de hacerlo por la puerta cero. Dijeron una vez más, y ya van muchas, demasiadas, "vete para Sevilla...".

En la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla, Gaizka Garitano trató de hacerse fuerte bajo la 'careta' que tuvo que utilizar. No le quedaba más remedio como responsable de una plantilla, que no configuró él, que puso de manifiesto durante muchos minutos su incapacidad. ¿Nervios? Menos mal que el descenso no estaba a unos o dos puntos por detrás.

El Almería, con once, diez, nueve.. y parece que hasta con ocho si hubiese sido el caso, demostró todo el respeto posible por esos centenares de aficionados que cruzaron Andalucía de una punta a otra, y que se fueron derrotados -por el árbitro más que por nadie- pero con la cabeza alta y con la fe como lema estelar para creer en las opciones de ascenso. Estaba más que asentada la inferioridad numérica y el equipo de Rubi llegaba con peligro antes del descanso y después de la segunda expulsión para poder matar el encuentro. Ver para creer. Algunos lo llaman mejores futbolistas y mejor equipo; otros califican esas situaciones extremas como vergüenza futbolística.

El Cádiz CF toca fondo aunque haya evitado un batacazo mayor como el descenso a Primera Federación, en una campaña en la que los dirigentes, como principales responsables de la gestión, se han 'encariñado' en exceso con las pérdidas de categoría que han reventado la línea de flotación de la entidad empezando por el filial. El Cádiz CF toca fondo porque el 'divorcio' con su afición -con diferencia, el mayor activo del equipo- es total y absoluto. Contra el Almería se produjo el desembalse desde el pantano de la discordia con lluvia de cánticos, gritos y billetes de 500 euros con la cara de Manuel Vizcaíno. Es difícil saber qué más puede pasar en materia de desacuerdo.

Analizar el encuentro es complicado salvo que uno se ponga esa 'careta' de Garitano para quedar ciego ante lo mucho, muchísimo, malo del equipo. En parte es comprensible la postura del vasco. Llegó para evitar el bochorno de un segundo descenso consecutivo, y lo ha conseguido. Y su prudencia hace que no crucifique con nombre y apellidos a los que visten de corto -y de largo- y que no deben seguir en el proyecto (se comerá a unos cuantos, seguro). El único pero al bueno de Gaizka es que no debe tener miedo a llamar a cada cosa por su nombre.

Imagen que demuestra el divorcio entre afición y club. / Jesús Marín

El Cádiz CF 2024/25 no da la talla para lo que se supone a un equipo que procede de la elite. El Cádiz CF se ha aferrado a esa reacción con el cambio de entrenador para evitar un drama, ya que si esas jornadas con viento a favor no hubieran llegado, ahora llevaríamos en el corazón el escudo del Zaragoza pero vestidos de amarillo. Es una permanencia de pobres, deportivamente hablando, de equipo chico y vulgar -desde su presidente al último jugador- en Segunda que no ha llegado a esta altura de Liga peor porque hay cuatro o cinco conjuntos muy pero que muy limitados. Y una permanencia de pobrecitos donde, en teoría, se ha gastado tanto dinero (al menos es lo que se dice y escucha...) es para hacérselo mirar.

El partido contra el Almería, a pesar del triunfo, es la mejor representación del fracaso absoluto de una campaña que vendría bien esconderla en la historia cuando pasen unos años y que sea mejor no recordarla. No obstante, el cadismo tendrá presente a los responsables de esta cadena de desaciertos mayúsculos. Quedan tres partidos, tres suplicios ahora que aprieta el calor y aumentan las alternativas los días de fútbol. Impensable esto en otros momentos que hasta con 40 grados la grada es lo primero, aunque dar la espalda es lo que puede provoca la gestión actual.

Los jugadores del Cádiz CF no supieron gestionar el encuentro, el colegiado, tampoco; los dirigentes, igualmente y ya van muchas. ¿Hasta cuándo?