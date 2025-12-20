El Cádiz CF renueva a un canterano cada vez más presente en el primer equipo

El Cádiz Club de Fútbol anuncia que la entidad y Noah Ukwuije han alcanzado un acuerdo para la renovación del contrato del joven defensor por cuatro temporadas, de manera que prolonga su vinculación hasta el 30 de junio de 2029.

Noah llegó al Cádiz CF en la temporada 2024-25 para incorporarse al Juvenil A, donde pronto destacó por su solvencia defensiva, madurez competitiva y capacidad de adaptación. Su progresión le ha llevado esta temporada a convertirse en pieza importante y titular habitual en la defensa del Cádiz CF Mirandilla, demostrando un alto nivel en una categoría exigente.

El crecimiento del central francés de 18 años no ha pasado desapercibido para el cuerpo técnico del primer equipo, participando de forma regular en entrenamientos con la primera plantilla y entrando en convocatorias oficiales, como ocurrió en el partido de Copa del Rey frente al Real Murcia CF, una experiencia que refleja la confianza del club en su proyección.

Con esta renovación, desde el Cádiz CF señalan que la entidad "reafirma su apuesta por el talento joven y la cantera, asegurando la continuidad de un futbolista con presente y futuro dentro de la estructura del club".