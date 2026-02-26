El Cádiz CF, reconocido ‘Espacio libre de LGTBIfobia’
La Fundación del club recibe un distintivo de la Junta de Andalucía
El Tenerife homenajea a Cervera con el elemento que le hizo famoso en el Cádiz CF
Cádiz CF Fundación ha sido reconocida por la Junta de Andalucía con el distintivo ‘Espacio libre de LGTBIfobia’, un sello concedido por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que acredita a la entidad cadista como un entorno seguro, respetuoso y comprometido con la igualdad y la diversidad.
En esta segunda convocatoria, la Junta ha otorgado este reconocimiento a 68 instituciones públicas y privadas de toda la comunidad autónoma. El distintivo, de carácter simbólico, permite a las entidades utilizar un logotipo identificativo que certifica su implicación activa en la erradicación de cualquier tipo de discriminación por orientación sexual o identidad de género, así como su compromiso con la creación de espacios de respeto y convivencia.
El acto de entrega se celebró en el Hogar Virgen de los Reyes de Sevilla y contó con la presencia de la consejera Loles López, quien destacó la importancia de “seguir tejiendo alianzas” para consolidar y ampliar una red de espacios seguros en Andalucía. Según subrayó, esta iniciativa nace con la vocación de implicar a administraciones y entidades de todos los ámbitos en una causa común, generando una gran alianza social que permita avanzar hacia una sociedad “más justa, libre e igualitaria”.
La consejera valoró especialmente la diversidad de las entidades reconocidas, entre las que se encuentran universidades, ayuntamientos, centros educativos y organizaciones sociales, culturales y deportivas, lo que demuestra que la red de espacios de libertad y respeto continúa creciendo y extendiéndose por toda Andalucía.
Con esta distinción, el Cádiz CF Fundación refuerza su posicionamiento como agente social activo en la defensa de los derechos humanos y la convivencia, trasladando los valores del deporte —igualdad, respeto y compañerismo— a la construcción de una sociedad más inclusiva. La entidad señala que "reafirma así su compromiso de seguir impulsando proyectos y acciones que promuevan la diversidad y garanticen que sus instalaciones y actividades sean referentes de integración y respeto para toda la ciudadanía".
También te puede interesar
Lo último