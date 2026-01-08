El Cádiz CF promueve una cuestación en el partido contra el Sporting para restaurar la puerta de la iglesia de Santa María

Cádiz CF Fundación realizará este viernes 9 de enero, con motivo del partido entre el Cádiz CF y el Real Sporting de Gijón que se disputa en estadio Nuevo Mirandilla, una cuestación solidaria destinada a recaudar fondos para la restauración de la puerta principal de la Iglesia Conventual de Santa María, uno de los elementos arquitectónicos más representativos del casco histórico de Cádiz.

La iniciativa, que se desarrollará tanto en la previa del encuentro como durante el descanso, pretende sumar al cadismo a un objetivo compartido: proteger y poner en valor el patrimonio cultural de la ciudad. Desde la entidad cadista señalan que "la puerta de Santa María, pieza singular por su presencia, su antigüedad y su simbolismo urbano, forma parte del paisaje cotidiano de generaciones de gaditanos y gaditanas. Su conservación no solo es una cuestión de mantenimiento, sino de memoria colectiva.

Esta acción se enmarca en el trabajo conjunto que Cádiz CF Fundación viene desarrollando para conectar el deporte con causas de impacto social y cultural.

Cádiz CF Fundación anima a la afición a participar en esta cuestación como un gesto sencillo, cercano y con impacto real: "Cada aportación ayudará a que un símbolo material de nuestra historia siga en pie, cuidado y digno, para que las próximas generaciones puedan reconocer en él una parte de la Cádiz que heredamos y que tenemos la responsabilidad de proteger".

La Fundación agradece de antemano la colaboración del cadismo y recuerda que cuidar el patrimonio es también cuidar la identidad de una ciudad.

Este viernes, el Nuevo Mirandilla será, una vez más, punto de encuentro no solo para el fútbol, "sino para aquello que nos une".