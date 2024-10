El Cádiz CF, entre la presión y la oportunidad: dos partidos seguidos en casa

El Cádiz CF carga con un pesado lastre en un comienzo de temporada 2024-25 que no está siendo el esperado. De hecho, reside justo al borde de la zona de descenso (la 18ª posición) después de ocho jornadas de Liga en las que ha sumado 9 puntos de los 24 que ha disputado. Procedente de Primera División, parte con el papel de favorito al ascenso pero no se muestra como tal pese al potencial de una plantilla con una dilatada experiencia en la máxima categoría.

El conjunto amarillo no está dando la talla como así reflejan los números. Los resultados no acompañan en líneas generales (dos victorias, tres empates y tres varapalos) y no termina de desprender las mejores sensaciones en el desarrollo del juego. Las dos recientes derrotas (ante el Eldense y el Huesca) han escocido mucho.

El pasado ya no se puede mover y el Cádiz CF mira el futuro más inmediato con la misión de reaccionar para tomar impulso en la clasificación y evitar la caída a uno de los cuatro puestos que conducen a Primera Federación que empeoraría más la situación.

Entre las asignaturas pendientes que tiene el equipo entrenado por Paco López una de ellas es ganar en el estadio Nuevo Mirandilla, donde aún no conoce el triunfo. Es el segundo peor local de la Liga con un pobre balance de dos puntos de 12 en cuatro partidos fruto de dos derrotas (ante el Real Zaragoza y el Eldense) y un par de empates (con el Tenerife y el Racing de Ferrol). Ha dejado escapar una decena de puntos. La balanza goleadora no es precisamente buena: tres tantos a favor y ocho en contra. Un saldo negativo de -5.

El calendario más próximo concede al Cádiz CF una doble opción de romper de una vez la mala racha en su feudo. Afronta dos partidos seguidos en su santuario con una mezcla de presión y oportunidad. La importancia de esas citas es indudable si se tiene en cuenta el contexto en las que se produce. Con el déficit de puntos que arrastra, todo lo que no se sea ganar es meterse en más problemas.

La presión es máxima por su mala ubicación en la tabla y por la necesidad que tiene de celebrar por fin una victoria delante de una afición que anda bastante preocupada por la errática marcha de su equipo. Pero a la vez es una oportunidad de liberarse. Si es capaz de ganar esos dos envites en casa, dará un salto notable y se acercará a la parte alta.

El primero de esos dos compromisos en el antiguo Carranza (noveno capítulo del campeonato) es frente al Málaga (sábado 12 de octubre a as 18:30 horas) en el primero de los duelos andaluces que deben encarar los gaditanos a lo largo de la campaña. No hay otra solución que la suma de los tres puntos que además permitiría superar a su adversario, que acredita 11 en la 12ª plaza.

El siguiente choque (correspondiente al décimo episodio) es frente al mejor conjunto de Segunda División a día de hoy. Los amarillos reciben al Racing de Santander el domingo 20 de octubre (desde las dos de la tarde) con el reto de batir al actual líder del torneo que presenta una cuenta de 17 puntos, ocho más que los amarillos. El cuadro cántabro ha ganado los cuatro partidos que ha jugado como visitante.