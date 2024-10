El Cádiz CF pierde a un jugador por el virus FIFA y el Málaga se queda sin dos

Cuando el Cádiz CF militó en Primera División en las cuatro últimas temporadas, era habitual que algunos de sus futbolistas fuesen convocados por sus selecciones en los parones ligueros que daban paso a los encuentros de las selecciones nacionales.

La situación cambia ahora con el conjunto amarillo en Segunda porque ahora sí tiene que jugar aunque se quede sin algún futbolista. Quedan jugadores internacionales en la plantilla y uno de ellos ha sido citado. Se trata de Francisco Mwepu, convocado por Zambia para el doble enfrentamiento ante Chad correspondente a la clasificación para la Copa Africana de Naciones.

Mwepu no está disponible para el duelo ante el Málaga, aunque el propio cuadro costasoleño sale más perjudicado que el Cádiz CF por el virus FIFA.

La Liga se detiene en Primera pero no en la categoría de plata pese al protagonismo de los combinados nacionales en distintas categorías. El fútbol no para en Segunda aunque hasta 15 conjuntos pierde al menos a un jugador que ha sido llamado por sus selecciones.

Sólo seis los equipos que no sufren el virus FIFA al no tener jugadores convocados: Eldense, Córdoba, Mirandés, Albacete, Sporting de Gijón y Burgos. Los demás club, hasta 16, se ven mermados en mayor o menor medida porque en la novena jornada no podrán contar con los 22 efectivos que estarán con sus combinados.

Los equipos más perjudicados son el Cartagena y el Granada, que pierden cada uno a tres hombres el próximo fin de semana. Los albinegros se quedan sin Pablo Cuñat (España sub'21), Vukcevic y Sipcic, que están con Montenegro. Los rojiblancos sin Uzuni (Albania), Hongla (Camerún) y Tsitaishvili (Georgia).

Dos escuadras se quedan sin dos jugadores. El Huesca, sin Soko (Camerún) y Ayman (Marruecos sub'20); el Málaga, sin Antoñito (España sub'19) y Ochoa (Irlanda sub'19). El cuadro costasoleño pierde a dos jugadores importantes (titulares habituales) para el partido que se disputa el sábado en el Nuevo Mirandilla. Antoñito es su máximo goleador.

Los demás equipos pierde a un futbolista. El Almería se queda sin Bruno Langa (Mozambique); el Castellón, sin Flakus (Eslovenia); el Deportivo, sin Yeremay (España sub'21); el Eibar, sin Slavy (Bulgaria sub'21); el Levante, sin Kocho (Georgia), el Elche, sin Barzic (Croacia sub'21); el Oviedo, sin Rahim (Níger); el Racing de Santander, sin Camara (Gambia); el Racing de Ferro, sin Bebé (Cabo Verde); el Tenerife, sin Yanis (España sub'19); el Real Zaragoza, sin Kosa (Eslovaquia sub'21); y el Cádiz CF, sin Mwepu (Zambia).