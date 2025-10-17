El Cádiz CF, preparado para salir a Bolsa: es cuestión de días

El ambicioso proyecto del Cádiz CF para construir un complejo tecnológico sobre más de 100.000 metros cuadrados en El Puerto de Santa María (tras no poder hacerlo en los terrenos de Delphi) le lleva a salir al Nasdaq, la segunda Bolsa de valores electrónica automatizada más grande de Estados Unidos con sede en Nueva York. Lo hace a través su filial Nomadar.

La inversión necesaria para el desarrollo del proyecto Sportech City es de unos 300 millones de euros. El plan incluye, entre otras actuaciones, la construcción de un estadio con un aforo de 40.000 personas para conciertos y espectáculos deportivos.

Nomadar, firma controlada por la entidad cadista, está a punto de salir a la Bolsa. Según El Economista, lo hará el próximo 31 de octubre con el objetivo de cubrir económicante parte de la inversión contemplada en Sportech City.

El objetivo del club es que las obras en suelo portuense comiencen en 2026 (para ello debe superar varios trámites) y terminen en 2030. Para su desarrollo, además de la Bolsa será necesario un préstamo bancario.

Según El Economista, el precio de salida en el intercambio de acciones en cotización directa sería de entre 8 y 10 dólares por cada acción con una valoración aproximada de 130 millones.

El proyecto impulsado por la entidad cadista a través de Nomadar tiene el apoyo del fondo estadounidense Yorkville Advisors Global LP, cercano al grupo de Donald Trump, que en julio pasado ya firmó un compromiso para la emisión de bonos convertibles por valor de 25,6 millones de euros. La intervención de Yorkville se desplegaría durante los próximos tres años en los que podría convertir sus bonos en acciones del Cádiz CF hasta un máximo de un 30% del capital del club.