Cinco años de una hazaña inolvidable del Cádiz CF ante el Real Madrid

Ahora que el Cádiz CF milita en Segunda División, sólo es posible recordar tiempos pasados en Primera a la espera de un nuevo ascenso que se acabará produciendo tarde o temprano como así ha sucedido desde la década de los 70. El conjunto amarillo ha empezado muy bien la temporada 2025-26 hasta el punto de que es el líder de la Liga Hypermotion después de nueve capítulos, pero aún es pronto para hablar de un posible regreso a la la máxima categoría porque restan nada menos que 33 episodios para conocer el desenlace.

El viernes 17 de octubre de 2025 se cumplen cinco años de una de las grandes gestas impresa para siempre en el libro de oro de la historia del Cádiz CF. Aquel mismo día de 2020, en plena pandemia, el equipo amarillo visitó el estadio Alfredo Di Stéfano para enfrentarse al todopoderoso Real Madrid sin espectadores en la grada.

Era el sexto partido del cuadro gaditano, que había vuelto a la élite tres lustros después de su última presencia. Todos los pronósticos presagiaban una victoria del gigante blanco. Era pura lógica, pero el Cádiz CF se empeñó en llevar la contraria y dio la gran campanada. La diferencia de potencial era tan abismal que pocos podía pensar en una victoria del modesto que llegó a la capital de España como víctima y se convirtió en verdugo. El 0-1 supuso el primer y de momento único triunfo a domicilio de los amarillos ante el Real Madrid.

Aquella tarde del 17 de octubre de 2020, el conjunto que entonces entrenaba Zinedine Zidane salió con Courtois, Lucas Vázquez, Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, Isco, Vinicius y Benzema. Entraron durante la segunda parte Militao, Casemiro, Fede Valverde, Asensio y Jovic. Los visitantes, dirigidos por Álvaro Cervera, arrancaron con Ledesma, Akapo, Cala, Fali, Espino, José Mari, Jonsson, Álex Fernández, Salvi, Negredo y Lozano. También jugaron Malbasic, Garrido, Álvaro Giménez, Jairo y Augusto Fernández.

El Cádiz CF alteró el guion desde el principio y arrolló a su rival con solidez y un juego fluido que le llevó a generar claras ocasiones. En el minuto 16, José Mari sirvió a Negredo, quien con un pase de cabeza dejó a Lozano con la pelota solo delantero de Courtois. El hondureño sorteó con habilidad la salida del portero y marcó el único tanto del encuentro.

Tras una brillante primera mitad, el cuadro gaditano fue capaz de resistir en la segunda el asedio de los merengues para llevarse tres puntos que, más allá de la proeza, ayudaron a igualar la mejor temporada de su historia en Primera (la 12ª posición).

Cinco años después de aquella heroicidad, sólo quedan en la plantilla cadista cuatro jugadores que formaron parte del equipo en aquel exitoso curso: Fali, Álex Fernández, David Gil e Iza Carcelén. De los que estaba en aquella campaña, varios colgaron las botas: Cala, José Mari, Garrido, Negredo y Augusto