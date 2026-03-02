El Cádiz CF paga caro un pésimo mercado de invierno

El Cádiz CF se instala en un estado de crisis derivado de una dinámica negativa que destruye las aspiraciones más ambiciosas para dar paso a la urgente labor de la salvación. La planificación queda en entredicho y el hundimiento es evidente si se observan los resultados de la segunda vuelta (un punto de 28).

El equipo amarilllo finalizó la primera vuelta en pleno mercado de invierno ubicado en una prometedora sexta posición. El club tuvo la oportunidad de reforzar la plantilla con futbolistas que subieran el nivel para ir a por todas en la segunda parte de la temporada 2025-26, pero no sólo no lo hizo sino que el equipo quedó más debilitado con la grave lesión de su máximo goleador Iuri Tabatadze que no encontró reemplazo. Tampoco apuntaló la entidad el centro de la defensa con un efectivo de garantías que cubriese la ausencia de Bojan Kovacevic.

El resumen de la ventana invernal fue la llegada de cuatro jugadores que están aportando muy poco por no decir nada. Sergio Arribas es un descarte del Huesca que aún no ha debutado de amarillo. Jerónimo Dómina dispone de escasos minutos y de momento no emite grandes sensaciones. Rominigue Kouamé regresó tras acabar su cesión en Chiaco Fire y aún no se ha reestrenado.

El único de los efectivos que llegaron en enero y ejerce el papel de titular es Antoñito, cedido por el Newcastle por lo que resta de campeonato. Es posible que lo convencieran con la promesa de desempeñar un rol importante y de hecho tiene hueco en el once inicial, pero su rendimiento está siendo muy por debajo lo esperado en la misma línea de decaimiento que sufre el equipo.