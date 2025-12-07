El Cádiz CF, ante un nuevo renacer reinventándose debido a las bajas

Dawda Camara está siendo una de las apuestas novedosas del técnico ante los problemas con el gol.

'Cádiz CF, levántate y anda'. El cadismo espera que su equipo dé la de cal en este encuentro tan complicado este domingo en el Nuevo Mirandilla, donde están en juego tres puntos que si se quedan en el casillero amarillo darán rienda suelta a los aspectos de mejora exhibidos en Cordoba. La cuestión fea es que el equipo se atasque con un mal resultado y que los peores fantasmas reaparezcan como se vio en Murcia.

Las bajas son un problema serio para Gaizka Garitano cuando más necesita de todos sus efectivos, pero dentro de una campaña es un aspecto normal que se produzcan ausencias. Las de ahora son numerosas e importantes, especialmente desde que Bojan Kovacevic se rompió precisamente en Córdoba. El 'muro serbio' era una de las bazas de principal garantía en el equipo que podría decir adiós a la temporada.

El trabajo defensivo es algo obsesivo para Garitano, por lo que la pérdida de Kovacevic es un golpe duro cuando desde el mes de agosto tampoco puede disponer de Fali. La que se intuía como la pareja titular de centrales está ahora fuera y la puerta se abrió en verano para Iker Recio y desde esta semana sucede lo mismo para Jorge Moreno y Pelayo Fernández, que dirimen una intensa pugna por la vacante libre.

Cuando se habla de un Cádiz CF que debe reinventarse, sale a relucir el punto de calidad que pierde el once con Suso Fernández y Javier Ontiveros en la enfermería. Los dos futbolistas más diferenciales de la plantilla coinciden en este paro obligado y el equipo lo acusa, a pesar de que el entrenador es más amigo del físico y de las 'patas' que de la calidad.

El penúltimo problema por ahora es el gol. Con García Pascual negado (1 tanto en 16 partidos), el vasco busca soluciones en forma de puntería en otros atacantes.