Cádiz CF-Mirandés: promoción de entradas para los abonados
La entidad saca para ellos 1.000 localidades en Tribuna Alta y Preferencia Alta
Conozca el plan de trabajo del Cádiz CF antes del debut en Liga
El próximo domingo, 17 de agosto, Cádiz CF y CD Mirandés disputarán la 1ª jornada de LALIGA Hypermotion a partir de las 19:30 horas en el estadio Nuevo Mirandilla. Para este partido, el club pondrá a disposición de sus socios una promoción de 1.000 entradas al precio de 15 euros cada una. Cada abonado podrá comprar dos entradas por carnet en Preferencia Alta o Tribuna Alta.
La venta de entradas para este partido está disponible desde este lunes, 11 de agosto, a las 16:00 horas. Los precios para el encuentro son los siguientes:
Preferencia alta: 50 euros
Preferencia baja: 60 euros
Tribuna alta: 80 euros
Tribuna baja: 95 euros
La plataforma estará disponible online en este enlace hasta agotar todo el aforo disponible. Igualmente el teléfono de información es el 956 00 00 11. El horario de atención es de lunes a jueves de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas; el sábado de 10:00 a 14:00 horas y el domingo, día del partido, desde las 13:30 horas hasta el inicio del encuentro.
