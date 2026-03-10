El Cádiz CF - Málaga, declarado alto riesgo

La Comisión Antiviolencia acordó declarar de alto riesgo el partido entre el Cádiz CF y el Málaga, fijado para el sábado 21 de marzo (18:30 horas) y correspondiente a la trigésima primera jornada de LaLiga Hypermotion, tras analizar los informes de seguridad.

El Ministerio del Interior recordó que la declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de los accesos a los pabellones o estadios. También conlleva que las fuerzas de seguridad refuercen sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del acontecimiento deportivo y en la protección de los asistentes. En este caso hay una larga enemistad entre los grupos ultras de ambos clubes, Brigadas Amarillas y Frente Bokerón. Y ha habido algún enfrentamiento reciente.

El Cádiz CF ya sacó a la venta las entradas y las localidades más baratas tienen un precio de 50 euros y pueden ascender hasta los 95. Ya quedan muy pocos espacios para poder adquirir las entradas, dado que hay sectores con menos de 30 asientos disponibles, así que se puede esperar una muy buena entrada en la visita de los blanquiazules al único equipo que le ha vencido esta temporada en La Rosaleda. No obstante, con los protocolos de alto riesgo se incide en no mezclar a aficionados de ambos equipos en lo que será el primer partido como local en la vuelta de Sergio González al banquillo cadista en el Nuevo Mirandilla.

¿Qué se considera un partido de alto riesgo?

Un partido de alto riesgo es aquel que requiere un control de seguridad reforzado debido a la posibilidad de incidentes entre los aficionados o que afecten a los deportistas. Esta declaración impone a los clubes obligaciones adicionales, como el aumento del dispositivo de fuerzas de seguridad en los estadios y sus alrededores.

La Ley 19/2007 y el Real Decreto 203/2010 establecen las medidas a seguir para prevenir la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Entre estas obligaciones destacan:

Refuerzo de seguridad en la venta de entradas.

Separación de aficiones en distintas zonas del estadio.

Control estricto de acceso y cumplimiento de prohibiciones (como portar armas, bengalas o pancartas violentas, o acceder en estado de embriaguez).

Protocolos de seguridad

Los partidos de alto riesgo incluyen una serie de medidas mínimas: