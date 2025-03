El Cádiz CF, a por Luismi Cruz

Cádiz/El Cádiz CF afronta una nueva cita liguera con el objetivo de la victoria para tratar de seguir escalando posiciones en la clasificación y explorar las opciones de meterse en la fase de ascenso a Primera División. Una misión muy difícil pero no imposible.

Después de batir al Málaga (0-2) y al Granada (1-0), el conjunto amarillo busca el triunfo ante el Tenerife en el choque de la 32ª jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el domingo 23 de marzo (desde las seis y mesia de la tarde) en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

El cuadro gaditano se vuelve a encontrar con Luismi Cruz, uno de los protagonistas del partido entre ambas escuadras de la primera vuelta en el Nuevo Mirandilla, resuelto con empate a dos tras el 0-2 que llegó a tener el Tenerife, incluido un golazo que marcó el extremo de 23 años.

El portuense es uno de los puntales del equipo chicharrero aunque no tuvo minutos el pasado fin de semana en la visita del Tenerife al Racing de Santander. El entrenador del equipo insular apostó por un once de corte defensivo y dejó todo el tiempo en el banquillo a uno de sus jugadores más desequilibrantes que el domingo podría volver al once una vez que su equipo ejerce de anfitrión. El Cádiz CF

Luismi Cruz sonó en el mercado de invierno como posible fichaje del Cádiz CF aunque la cosa no pasó de un interés que no fue a más. El Tenerife sólo estaba dispuesto a dejarle salir mediante un traspaso por una cantidad superior al medio millón de euros. La entidad cadista mantuvo su política de austeridad y sólo gastó en enero un total de 200.000 euros entre las incorporaciones de los defensas Iker Recio y Mario Climent.

El Cádiz CF sigue de cerca la situación de Luismi Cruz, con contrato en el Tenerife hasta el 30 de junio de 2027 aunque con la posibilidad de quedar libre si el conjunto canario desciende a Primera Federación, algo que parece inevitable salvo milagro en el último tramo del campeonato. Está a 14 puntos de la permanencia a falta de once capítulos para el final.

El extremo gaditano tiene muchas papeleras para cambiar de aires la próxima temporada 2025-26 y en ese caso el Cádiz CF aparece como candidato para ser sus destino. El jugador tendrá más de una oferta y las opciones de que vista de amarillo pasan en buena medida por el interés que ponga el club