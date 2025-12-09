El Cádiz CF se implica en el plan de la Junta para impulsar la Formación Profesional

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, y los representantes de siete de los clubes históricos del fútbol andaluz han firmado este martes un convenio para "impulsar y potenciar" la Formación Profesional (FP). En concreto son la Unión Deportiva de Almería, Cádiz Club de Fútbol, Córdoba Club de Fútbol, Granada Club de Fútbol, Real Club Recreativo de Huelva, Real Jaén y Malaga Club de Fútbol.

Según ha explicado la Junta en una nota, "con esta adhesión, son ya nueve los clubes de fútbol que respaldan activamente la promoción de estas enseñanzas, sumándose a los acuerdos previos firmados con el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club".

Esta alianza "estratégica" ha subrayado el compromiso del deporte andaluz con el desarrollo educativo y las oportunidades laborales de la juventud, según la Junta.

Por su parte, Castillo ha resaltado que los siete convenios de colaboración firmados marcan "un hito importante en la conexión entre la FP y el deporte". Con ellos, ha afirmado, "se refuerza el compromiso del Gobierno andaluz con una educación conectada a la realidad, dando a los estudiantes oportunidades de aprendizaje práctico en entornos de alta exigencia profesional".

Asimismo, la consejera ha informado de que "las alianzas con los clubes beneficiarán a 56 estudiantes" de las familias profesionales de Actividades Físicas y Deportivas, Informática y Comunicaciones, Administración y Gestión, Agraria, Comercio y Marketing, Instalación y Mantenimiento y Sanidad, esta última con el grado superior en Dietética.

En este sentido, la consejera ha afirmado que "estos convenios no solo mejoran la cualificación y las oportunidades laborales del alumnado, sino que también enriquecen la vida de los propios clubes". Además, ha resaltado que "el deporte pasa a ser un espacio de aprendizaje integral y un sector clave para la inserción laboral de los jóvenes andaluces".

Con una duración de cuatro años, Castillo ha señalado que estos convenios también buscan "dar a conocer la FP entre las empresas como un motor de desarrollo económico y social, ajustar la oferta formativa a las necesidades del mercado laboral y fomentar la autonomía de las personas a través del desarrollo de competencias profesionales a lo largo de su vida".

Además, estos convenios se han vinculado con la estrategia del Gobierno andaluz para "fortalecer la industria del deporte como sector de innovación y empleo".

En esta línea, la consejera ha señalado que el reciente proyecto de creación del Clúster de la Industria del Deporte de Andalucía (CIDA) viene a "reforzar la necesidad de colaboración entre las administraciones, las entidades deportivas y los centros educativos, ya que gracias a estos acuerdos Andalucía avanza hacia un modelo donde la formación y la excelencia se convierten en pilares fundamentales".