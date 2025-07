El Cádiz CF frena los fichajes por exceso de plantilla

Cádiz/El mercado de verano entra en una nueva fase para el Cádiz CF. El club comenzó con mucha actividad el periodo estival con siete fichajes (Suso, Sergio Ortuño, Joaquín González, Isaac Obeng, David García, Álvaro García Pascual y Alfred Caicedo) y la salida de un jugador con contrato (Óscar Melendo rescindió y firmó por un equipo chino). La situación cambia en este momento hasta que se produzca un nuevo giro. Hasta el 1 de septiembre está abierto el plazo de inscripciones.

El director deportivo del club, Juan Cala, dijo el martes 15 de julio que la idea es hacer una plantilla compuesta por 23 futbolistas. "Son dos por puesto y un delantero más para que haya tres en esa posición y el míster pueda cambiar la forma de jugar".

Así, subrayó la delantera está cerrada salvo que se dé una situación muy concreta. "Hay tres y no viene nadie si no sale nadie". En realidad, ahora mismo no viene ningún jugador más a la plantilla. Se abre un compás de espera como explicó Cala.

"Tenemos 32-33 jugadores y mientras no vayan saliendo.... Queremos dos por puesto", comentó el responsable de la parcela deportiva mientras expuso el plan del Cádiz CF en el mercado estival que está en marcha.

Hay dos maneras de acometer la configuración de plantilla, "esperar a que salgan jugadores antes de dar entrada a otros o atacar lo queremos y ya teníamos avanzado y a partir de ahí que empiecen a salir".

Cala indicó que "pese a que teníamos a 25-26 jugadores, hemos hecho siete fichajes más dos renovaciones". Recalcó que "hemos realizado un esfuerzo importante y ahora hay que esperar a las salidas".

De los jugadores descartados, sin mencionar sus nombres afirmó que "son buenos chicos, tienen contrato y hay que negociar con ellos. Se merecen salir bien, habrá entendimiento". Está convencido de que habrá una solucíión individual con cada uno de los afectados.

Cala insistió en la situación actual: "No puede entrar más nadie hasta que no haya salidas". Así, el Cádiz CF da absoluta prioridad a la marcha de jugadores con los que no cuenta antes de poder acometer más fichajes. Maneja los tiempos porque aún queda un mes y medio para el cierre de la ventana de verano.

Por otro lado, el director deportivo avanzó que el Cádiz CF jugará dos encuentros amistosos más además de los ya programados y del Trofeo Carranza, que será la última cita antes del inicio de la Liga. El conjunto amarillo empezará el torneo de manera oficial el domingo 17 de agosto con el partido contra el Mirandés en el estadio Nuevo Mirandilla.