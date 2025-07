La vía abierta de un traspaso en el Cádiz CF

Cádiz/El Cádiz CF permanece activo en el mercado de verano con varios frentes abiertos. Por un lado, está dispuesto a realizar más fichahes además de los siete que ya ha anunciado (Suso, Sergio Ortuño, Joaquín González, Isaac Obeng, David García, Álvaro García Pascual y Alfred Caicedo). Por otro, varios futbolistas no entran en los planes para la próxima temporada 2025-26 que arranca en agosto y el club les enseña la puerta de salida: José Antonio Caro, Rubén Alcaraz, Fede San Emeterio, Gonzalo Escalante...

Hay otro capítulo que no está cerrado, el que afecta a los traspasos de jugadores que no forman parte de la lista de descartes. Una cosa es que la entidad quiera vender a determinados jugadores con los que no cuenta y por los que no puede obtener demasiados ingresos (Brian Ocampo, por ejemplo) y otra que efectivos con un papel relevante puedan ser tentados con una proposición que pueda deparar alguna novedad.

No hay futbolistas que sean intransferibles. El director deportivo, Juan Cala, reconocía la semana pasada que al club ha recibido ofertas por Bojan Kovacevic. El joven defensa serbio (21 años) de momento no se mueve. Otra cosa es que algún interesado suba su oferta y la situación dé un giro radical.

Dijo además Cala que el centro de la defensa está completo salvo que llegue alguna propuesta que sea irrechazable. Dejó, por tanto, abierta la opción de la venta de algún central a expensas de una operación económica beneficiosa para todas las partes. Los que más mercado pueden tener son el propio Kovacevic y Víctor Chust.

La posibilidad de vender no se ciñe sólo al eje de la zaga. Si el Cádiz CF recibe una oferta importante por algún jugador, se puede producir un traspaso este verano. Los más cotizados son Javier Ontiveros y Chris Ramos, con un valor cada uno de 2,5 millones de euros según Transfermarkt.

El presidente, Manuel Vizcaíno, explicó hace varias semanas que el club rechazó una oferta importante del Celta de Vigo por Chris Ramos el último día del pasado mercado de invierno. No descartable que haya algún equipo que quiera llevarse al delantero en verano. Si a las oficinas del estadio Nuevo Mirandilla llegase una propuesta muy atractiva, la maquinaria para el traspaso se pondría en marcha. La MLS (Liga estadounidense) podría ser una opción para el atacante gaditano.