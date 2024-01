El Cádiz CF, a evitar quedar señalado en Granada por un asunto relacionado con el gol

El Cádiz CF arranca el año 2024 con el deber de obtener lo antes posible la victoria que se le resiste en los últimos cuatro meses. El tiempo pasa, la Liga no se detiene y el conjunto amarillo las pasa canutas para mantenerse fuera de la zona de descenso sin el asidero de los triunfos. Vive peligrosamente muy cerca del sótano de la clasificación (en la 17ª posición) a la espera de una reacción más que necesaria.

La primera oportunidad de romper la mala racha la tiene el miércoles 3 de enero con la visita al terreno del Granada (19ª jornada), un rival que lo está pasando aún peor que los gaditanos hasta el extremo de que lleva incluso más tiempo sin vencer.

El equipo que ejerce de local reside en los últimos años en la máxima categoría salvo el paréntesis del curso pasado en Segunda División. Está sufriendo en su regreso a la élite, convertido en candidato al descenso como inquilino fijo de la penúltima plaza con sólo 8 puntos de 54.

El Cádiz CF encara un reto complicado en el campo de un adversario que trata de crecerse delante de su afición. La presión es elevada para los dos escuadras. En el caso de la gaditana, se mide a uno de los contrincantes más débiles como reflejan los números.

El Granada es el segundo peor local del campeonato con 7 puntos sumados en sus nueve partidos en casa saldados con un triunfo, cuatro igualadas y un póquer de derrotas. Teniendo en cuenta la tendencia de los amarillos hacia los empates (lleva cinco consecutivos), no sería extraño que el duelo andaluz se resolviese con una equis que sería insuficiente para los dos.

El equipo de Sergio González encara además el reto de librarse de ser el único que no le marca gol al Granada en la primera vuelta. El cuadro nazarí ha recibido al menos un tanto en cada una de las 18 jornadas anteriores. No hay rival que no perfore su portería y el Cádiz CF no quiere ser el primero en dejar de hacerlo. Quedaría en mal lugar.

El Granada segundo conjunto más goleado en el cómputo global (40) y como anfitrión (19). Recibe una media de dos tantos por partidos en su feudo. Las cifras ponen de relieve su debilidad defensiva, aunque enfrente está un Cádiz CF que es el menos goleador del torneo (14) y el segundo que menos aciertos suma como visitante (6 en nueve compromisos).