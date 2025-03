El Cádiz CF, ante un entrenador al que debe estar eternamente agradecido

Álvaro Cervera Díaz. Don Álvaro Cervera: 257 partidos como entrenador del Cádiz CF en Primera, Segunda A, en la desaparecida Segunda B, en el 'play-offs' de ascenso a Segunda y a Primera, y en Copa del Rey. Casi seis años en el mismo banquillo, en un equipo que le dejó huella y en el regaló páginas históricas. El Cádiz CF le debe mucho a Álvaro Cervera, tanto como seguir vivo, salir del pozo de la antigua Segunda B y llegar a Primera. Otro análisis entusiasta sería hablar de esa primera permanencia holgada en la elite, de la victoria en el campo del Real Madrid... etc. Y, ya se sabe, no hay peor ciego que el que no quiere ver la realidad.

El domingo 23 de marzo es una fecha muy especial para el ex entrenador del Cádiz CF, ahora como responsable del CD Tenerife. Será la primera vez que se enfrente a un equipo muy especial para él, un destino que le hizo ser un cadista de corazón y convencimiento, un gaditano que se enganchó al Carnaval de la mano de Juan Carlos Aragón. Un técnico nacido en Santa Isabel (Guinea Ecuatorial) que paseaba, y pasea cuando se escapa, por la calle San Francisco, la plaza de San Antonio, la calle Torre o el Paseo Marítimo como si fuera un privilegiado que vio la luz en esta Tacita, mientras tarareaba "benditos sean los que llenan de esperanza, ra-ta-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta-ta, cada rincón, cada escalón de mi Carranza...".

Desde el prisma de un profesional que necesita que el Tenerife gane para agarrarse al milímetro de clavo ardiendo en cuya punta se lee "permanencia", Álvaro Cervera tendrá que controlar sus sentimientos a pesar de su aparente escudo que le hace 'venderse' con cierta frialdad. El domingo será posiblemente el tío más profesional que esté como protagonista en el Heliodoro Rodríguez López, pero esa sangre circulando a la velocidad de la luz por sus venas provocará algún choque de sentimiento porque, antes que entrenador, es una persona que no entierra sus mejores recuerdos. Y Cádiz, el Cádiz CF, es una parte inolvidable de su vida y su profesión.

Nadie sabe lo que sentirá el bueno de Cervera, bueno porque lo fue para el Cádiz CF... "Por sus frutos los conoceréis". Nadie sabe si llorará en silencio mientras 'mata' por defender al Tenerife, que debe ser su primer mandamiento. Luego, cuando el colegiado decrete el final del partido, seguro que el técnico retomará las charlas y los saludos con conocidos que van de amarillo que inició antes del encuentro. Sólo los casi 100 minutos de juego harán que Cervera se aferre al título de aquella película 'Nadie conoce a nadie'.

Hace tres años el Cádiz CF perdió a un gran entrenador como demuestran sus logros, y ganó a un cadista y gaditano de adopción que no lo oculta, que tiene casa en la Bahía, que habla con orgullo del amarillo y azul, de la ciudad, de su Carnaval, que goza con el clima y el golf, que pasea por sus rincones en busca de un lugar con pellizco en el que el pescaíto frito sabe a coplas sobre el papel de estraza.

La originalidad del cadismo para su fe: San Álvaro Cervera.

Lástima que no haya sido en su segunda casa, Cádiz, el lugar de ese primer enfrentamiento como rival del Cádiz CF. Su regreso a la ciudad, al estadio Nuevo Mirandilla, tener cerca a los que aún le idolatran -recordada aquella estampa con su imagen santificada en la que se leía: 'San Álvaro Cervera, Patrón de todos los cadistas'-..., ese reencuentro no hubiera tenido precio porque a buen seguro que el cadismo hubiera brindado una atronadora ovación al 'gafa', su entrenador fetiche, el Moisés del fútbol que en el Cádiz CF grabó a fuego su primer mandamiento: 'La lucha no se negocia'.