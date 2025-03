Brutal rajada de Cervera contra los árbitros antes del partido Tenerife - Cádiz CF: "No me pongo en la pancarta"

El entrenador del Club Deportivo Tenerife, Álvaro Cervera, pidió "respeto" a su club por parte de los árbitros, ya que, a su juicio, se fueron on una expulsión inmerecida y un gol en contra que a su juicio debería haber sido anulado por falta a Aitor Sanz por parte Karrikaburu. El cuadro chicharrero perdió 2-1 en El Sardinero ante el Racing de Santander y se sintió perjudicado por el arbitraje. El Tenerife es el próximo rival del Cádiz CF el domingo 23 de marzo.

Cervera piensa que su equipo jugó un buen encuentro, con una primera mitad "muy buena", y una segunda que también le ha gustó hasta la expulsión "injusta" de César Álvarez. Su equipo ocupa la penúltima posición con 22 puntos a 14 de la salvación y con el descenso como desenlace casi inevitable.

El técnico, criado en Santander y considerado como el mejor entrenador de la historia del Cádiz CF, dijo que se iba de El Sardinero "contrariado", ya que, en su opinión, últimamente todas las acciones dudosas les caen en contra, aunque cree que no hay "una persecución" contra su equipo.

Cervera pidió a la gente del Tenerife que vea el segundo tanto del Racing, ya que afirma que el árbitro lo vio y se llevó el silbato a la boca y luego no señaló el libre directo.

"Quiero que la gente vea el segundo gol y que paren cuando nuestro jugador se cae, el árbitro se lleva el pito a la boca. Había algo que no estaba para que nosotros ganásemos", insistió.

Recordó el técnico que la semana anterior sacaron una pancarta para pedir respeto a los árbitros y aseguró que no se va a volver a poner detrás de ninguna hasta que se respete al Tenerife. "Hace dos semanas sacaron una pancarta de respeto o no sé qué. El respeto es para todos en el fútbol. Yo no me pongo en la pancarta si ellos no se ponen en la mía. Quiero respeto por mi club, mi equipo y mi ciudad. Mientras ellos no tengan respeto, yo no me voy a poner detrás de ninguna otra pancarta".

Por otro lado, Cervera destacó que su equipo ha vuelto a demostrar que es "honesto" y que tiene "agallas y carácter", aunque, pese a haber jugado bien, haya vuelto a perder.

"El vestuario está muy enfadado y triste porque no entienden el porqué de las decisiones arbitrales", afirmó Cervera antes de añadir que tiene la sensación de que su plantilla tiene "muchos menos puntos" de los que se merecen. "Hacemos más cosas bien de lo que la clasificación refleja".

Por su parte, El Tenerife emitió un comunicado oficial para quejarse del arbitraje recibido en Santander, donde el equipo blanquiazul ha perdido por 2-1 ante el Racing en la trigésima primera jornada de LaLiga Hypermotion.

El equipo entrenado por Álvaro Cervera vencía por 0-1 el El Sardinero gracias a un gol del ecuatoriano Anthony Landázuri en el minuto 58, cuando quedó en inferioridad numérica en el minuto 71 al ver la segunda tarjeta amarilla el lateral derecho César Álvarez, lo que propició la remontada del equipo local.

Tras el segundo tanto del Racing, anotado por el exblanquiazul Andrés Martín en el minuto 85, el VAR llamó al árbitro para advertirle de una posible falta sobre el centrocampista Aitor Sanz en esa jugada, pero el colegiado, Fuentes Molina, interpretó que no había ninguna acción punible y concedió el gol que acabó por darle la victoria al conjunto montañés.

El Tenerife indica en su comunicado que pone en valor "el esfuerzo, la entrega y la actitud ejemplar de nuestro equipo en las últimas jornadas".

"Nuestros jugadores, junto a su entrenador y cuerpo técnico, han elevado notablemente su rendimiento y han demostrado, jornada tras jornada, que este escudo se defiende con orgullo, compromiso y ambición, y así lo harán hasta final de temporada", añaden.

A pesar de ello, continúa el club, "no podemos obviar que en las últimas jornadas hemos sido objeto de decisiones arbitrales que, de manera reiterada, han perjudicado al equipo. Errores que han tenido una incidencia directa en el desarrollo de los partidos y en nuestra lucha por alcanzar los objetivos".

"En un contexto más justo y con un criterio arbitral equitativo las últimas jornadas, hoy podríamos estar en una posición muy distinta", expresa el CD Tenerife. La nota de los blanquizules exige al colectivo arbitral "el mismo respeto que merecen todos los clubes.

"Respetamos el fútbol, respetamos a la competición y a sus profesionales, pero pedimos que esa misma consideración sea recíproca. La historia de esta institución y el esfuerzo innegociable de nuestro equipo deben ser tratados con la imparcialidad y el rigor que la competición exige", como también pidió su entrenador, Álvaro Cervera, en la conferencia de prensa posterior al partido disputado en El Sardinero.

El comunicado del club finaliza al indicar que "lejos de rendirse", seguirán luchando "con más fuerza que nunca".

"Porque somos el CD Tenerife. Porque esta afición y esta isla merecen respeto. Vamos, Tenerife", concluye el comunicado