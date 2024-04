El Cádiz CF tiene el doble de probabilidades de descender que el Celta: cuáles son los porcentajes

La pregunta con mayúsculas cada vez más presente en esta recta final de la temporada 2023-24 es si el Cádiz CF conseguirá la ansiada permanencia en Primera División. No lo tiene nada fácil, pero tampoco es imposible si es capaz de enmendar su errática trayectoria en el futuro más inmediato. El primer paso es ganar en la visita al Girona el sábado 20 de abril.

El conjunto amarillo lleva toda la segunda vuelta intentando sin éxito abandonar la zona de descenso (no se mueve de la 18ª posición) en la que se dio de bruces la 19ª jornada tras aquella dolorosa derrota (2-0) que sufrió en el terreno del Granada el pasado 3 de enero en la primera cita de 2024. Por más que pelea por salir a flote, no lo logra porque no se adentra una dinámica positiva con la que tomar impulso.

Pasan las semanas y no se produce la reacción indispensable para poder continuar un año más en la élite. Eso supone que el descenso cada vez está más cerca porque quedan menos jornadas para el final del campeonato. La supervivencia en Primera está en juego en los siete capítulos que restan hasta el último fin de semana del mes de mayo.

El Cádiz CF dejó escapar la oportunidad de aproximarse a la 17ª plaza que otorga la salvación en el reciente 31º episodio liguero. Perdió el sábado 13 de abril en el estadio Nuevo Mirandilla (0-1) contra un mediocre Barcelona cargado de suplentes y se quedó como estaba, a tres puntos de un Celta de Vigo que un día antes había caído (2-1) en el campo del Betis.

Las cifras ponen sobre la mesa la complicada situación del equipo entrenado por Mauricio Pellegrino. Con 25 puntos en descenso, está a tres del Celta (17º con 28) y a seis del Rayo Vallecano (16º) y el Mallorca (15º), que atesoran 31.

Cono esa diferencia que no termina de enjugar, el equipo amarillo lo tiene difícil para seguir en la máxima categoría. Así lo reflejan los datos extraídos tras 100.000 simulaciones por Pedro Sáez, más conocido como Pedro en ingeniero.

A tenor de esos cálculos, el Cádiz CF tiene un 57,46% de probabilidades de bajar a Segunda División. Es decir, se salva en un 42,54% de los casos. Se agarra a ese porcentaje para seguir luchando en los compromisos que tiene por delante.

El problema es la distancia ante sus rivales directos. El cuadro gaditano tiene más del doble de posibilidades de descender que el Celta. El equipo gallego se va a la división de plata en un 24,29% de los supuestos que se puede dar.

La lejanía respecto al Mallorca y al Rayo refleja la dura realidad de un Cádiz CF que tiene siete veces más probabilidades de bajar que el Mallorca (los bermellones cae en un 8,24%) y once más que el Rayo (5,61%). El Alavés, 14º con 32 puntos (siete más que los amarillos) es casi inalcanzable y sólo baja en el 4,14% de los casos.

El Almería y el Granada son prácticamente equipos de Segunda a falta de confirmación matemática en las próximas jornadas. El cuadro almeriense, colista con 14 puntos, tiene un 99,85% de probabilidades de descender. El inquilino del Nuevo Los Cármenes, un 98,51%.