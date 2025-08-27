El Cádiz CF, ante la difícil misión de no tener descartes

Al Cádiz CF le faltan fichajes como bien viene advirtiendo Gaizka Garitano, pero lo que se está convirtiendo en todo un reto es solucionar el caso de los descartes que siguen en el primer equipo. Hace dos semanas el responsable de la dirección deportiva, Juan Cala, era contundente con la necesidad de que los descartados tendrían que ir pasando a través de la puerta de salida. Pero del dicho al hecho...

Los días y las semanas avanzan sin freno y en el Cádiz CF todavía no han encontrado la forma de que los descartados Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante y Rubén Sobrino queden desvinculados del equipo. Se solucionaron otros casos como José Antonio Caro, Fede San Emeterio o Matos, pero en lo que respecta a los que fueron tres pesos pesados, no hay manera.

La postura del club es clara y la del entrenador, también. No jugaron amistosos ni estuvieron en la concentración de Benalup-Casas Viejas, y aunque siguen entrenando en las instalaciones de El Rosal, si no se produce un giro en los acontecimientos están condenados a salir del Cádiz CF.

¿Y cuál puede ser ese giro? Pues que se eche encima la fecha final del mercado y no haya manera de que Alcaraz, Escalante y Sobrino salgan de la plantilla a través de un traspaso o una cesión ni tampoco el club encuentre la forma de rescindir sus contratos.

La situación continúa siendo incómoda porque se trata de tres futbolistas que hasta hace poco tuvieron un peso importante en el Cádiz CF, algunos de ellos con el actual entrenador y los tres con otros técnicos. Jugadores que fueron decisivos para alguna permanencia en Primera y que ahora, al menos por el momento, no tienen sitio en el proyecto 2025-26.

Todo puede pasar hasta el cierre de esta primera ventana de incorporaciones, aunque la realidad es que los tres jugadores están resistiendo con todo y contra todos a la espera de que se resuelva la situación de cada uno de ellos. Al igual que existe la posibilidad de que se queden en el Cádiz CF, es una amenaza que si eso sucede pueden estar en blanco hasta que el mercado vuelva a abrir en enero.