El Cádiz CF descarta a Oier Luengo y pregunta por el central Lluís López

El Cádiz CF anda atareado en la búsqueda de un inquilino para reforzar el centro de la defensa. Esa es la prioridad para la segunda quincena del mercado de invierno una vez que el ataque quedó apuntalado con las tempranas incorporaciones del delantero Jerónimo Dómina y el extremo Antoñito Cordero. El argentino aún no ha debutado aunque acumula un par de convocatorias y el jerezano ha participado en dos encuentros.

Una de las opciones que manejaba la entidad cadista para el eje de la zaga era Oier Luengo, que tiene abierta la puerta de salida en el Real Oviedo. Sin embargo, esa posibilidad ha quedado descartada por razones económicas según informa Ángel García, que aporta un nuevo nombre que despierta el interés del club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla.

La entidad cadista ha preguntado por la situación de Lluís López, central que pertenece al Shandong Taishan, conjunto de la máxima categoría de China. El futbolista español de 28 años firmó el pasado verano por el club asiático hasta el 31 de diciembre de 2026 tras finalizar su estancia de cuatro temporadas en el Real Zaragoza. Se formó en la cantera del Espanyol y llegó hasta el primer equipo antes de jugar una campaña en el Tenerife. Regresó al equipo periquito y después continuó su carrera en el cuadro aragonés.

Lluís López suma una decena de partidos en Primera División y nueve de la Europa League con el Espanyol, además de 135 encuentros en Segunda entre el conjunto catalán, el Tenerife y el Real Zaragoza. El Cádiz CF no es el único equipo que ha mostrado interés en el zaguero en las últimas fechas. El Albacete, rival de los amarillos en el arranque de la segunda vuelta de la Liga, también está detrás de él.

La llegada de un jugador para la zona central de la defensa del equipo amarillo conllevaría la salida de un jugador de esa posición.