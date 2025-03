El Cádiz CF da un paso más en clasificación, alcanza su cota más alta y olvida lo peor

Cádiz/El Cádiz CF dio un paso al frente el domingo 16 de marzo con la victoria sobre el Granada en el estadio Nuevo Mirandilla que dio continuidad a la que había logrado una semana antes en el terreno del Málaga (0-2), El conjunto entrenado por Gaizka Garitano se creció en casa y no dejó pasar la ocasión de imponerse a un rival directo en la zona medio alta de la clasificación.

El cuadro gaditano sacó el máximo jugó a la 31ª jornada de Liga. Tras el empate del Real Oviedo (1-1) frente al Elche, tenía la oportunidad de acercarse a la sexta posición que ocupa el equipo asturiano con 51 puntos. Para ello necesitaba ganar, lo consiguió delante de su afición y con 44 puntos se coloca a siete del play-off de ascenso. El Huesca, que perdió en casa ante el Levante (1-2), también acredita 51 en el quinto puesto. Los valencianos asaltan el liderato con 56.

El Cádiz CF sigue estando lejos de las plazas que dan derecho a pelear por subir a Primera División, pero restan once capítulos para el desenlace del campeonato y con esos 33 puntos que aún quedan por disputarse y los siete de desventaja todavía tiene la opción de luchar por un objetivo ambicioso, el que tenía antes de comenzar el curso. Difícil, pero no imposible. Por qué no intentarlo aunque es requisito indispensable entrar en una dinámica excelente que pasa por una secuencia de victorias.

El equipo amarillo, con su importante triunfo sobre el Granada, alcanza su lugar más alto en la clasificación en la presente temporada al auparse al noveno peldaño. Se coloca a sólo dos puntos del Granada, octavo con 46 y con el goal average particular favorable a los gaditanos. Y está a seis del Almería, séptimo con 50.

De lo que ya puede olvidarse el Cádiz CF es del descenso. Le saca nueve puntos de ventaja al Eldense, inquilino del 19º escalón con 35. Salvo catástrofe en la recta final, se quita del todo un peso de encima.