Por qué el Cádiz CF está en el camino adecuado

A la espera de la cuarta jornada de Liga, el Cádiz CF ya puede presumir de unos registros favorables como equipo de Segunda División que dicen mucho de las tres primeras semanas de competición al mando de Gaizka Garitano. Dos triunfos y un empate sitúan a los amarillos en un lugar de privilegio.

Y es que el Cádiz CF ha igualado su segundo mejor arranque de Liga en Segunda en el siglo XXI, de un total de 25 temporadas. Los siete puntos están por detrás del mejor registro, aunque igualan con los de las campañas 2006-07 y 2017-18.

Con el Cádiz CF en la división de plata desde la entrada de esta siglo, hay dos ocasiones en las que hizo pleno después de las tres primeras jornadas. Fue en la temporada 2003-04, con Jose González en el banquillo -el técnico que sacó al equipo de una Segunda B en la que estuvo nueve años-, que firmó un inicio simplemente perfecto con tres victorias sobre el Polideportivo Ejido (2-1), el Málaga B (1-3) y el Terrassa (2-0).

Otro que hizo pleno fue Álvaro Cervera en el curso del ascenso a Primera (2019-20), con tres triunfos a la Ponferradina (3-1), Mirandés (1-2) y Extremadura UD (2-1). Con esos nueve de nueve, el proyecto del Cádiz CF prometía desde el principio grandes sensaciones.

El actual Cádiz CF se ha enganchado al segundo mejor arranque en Segunda en lo que va de siglo. Y empata en ese registro con el proyecto que encabezaba Oli (2006-07), que se estrenó venciendo al Vecindario (3-0), repitió triunfo en el feudo del CD Tenerife (0-1) y en el tercer asalto empató con el Real Murcia (1-1). Siete de nueve. Números similares para Cervera en la 2017-18, con un 1-2 en Córdoba, un 0-0 ante el Alcorcón y un 0-1 en Lugo. Cabe recordar que estos mismos números los ha firmado Garitano con un 1-0 al Mirandés, un 1-1 en Leganés y un 2-1 al Albacete.

Como dato curioso, apuntar que los tres peores arranques -obteniendo solo dos puntos- se separan en el tiempo dentro del primer cuarto de siglo. Fueron los siguientes: campaña 2009-10, con Javi Gracia en el banquillo. Derrota ante el Salamanca (0-1) y empate contra el Levante y el Córdoba. Y es que aquel Cádiz CF tardó cinco jornadas en ganar su primer partido.

Otro registro de los tres peores se dio en la 2016-17, con Cervera en el banquillo en el último retorno a Segunda. Solo dos puntos por los empates contra el Almería (1-1) y el Mallorca (1-1), y la derrota en Miranda de Ebro (3-2). Y el último peor comienzo, también con dos puntos, tuvo lugar la temporada pasada con Paco López como responsable del banquillo. Tras el batacazo del debut contra el Zaragoza (0-4), el equipo amarillo empató con el Levante (1-1) y el Tenerife (2-2), en este caso tras ir perdiendo hasta el minuto 74.