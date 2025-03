El Cádiz CF cambia de discurso: llega el momento decisivo

Cádiz/El Cádiz CF tenía la oportunidad de dar un paso más después de la valiosa victoria en el terreno del Málaga y no la desaprovechó delante de su afición el domingo 16 de marzo. En un duelo andaluz igualado como era de prever, se impuso por la mínima al Granada con un gol de Chris Ramos después de un fallo garrafal del oponente.

El 1-0 en el estadio Nuevo Mirandilla permitió al conjunto amarillo sumar tres puntos para alcanzar los 44 y dejar claro que el descenso ya no es un problema. La permanencia es un asunto resuelto salvo hecatombe. Le saca nueve puntos de ventaja al 19º (el Edense) y está a sólo seis de los 50.

Lo que sí tiene algo más cerca es la zona de fase de ascenso, a siete puntos del Huesca y el Real Oviedo, quinto y sexto con 51. La 31ª jornada de Liga resultó beneficiosa por la victoria, el fallo de otros rivales y el cambio de discurso que se produce en el vestuario cadista. Puede ser la que marque un punto de inflexión.

Con la lógica prudencia que aconseja la situación, Gaizka Garitano ya no esconde que el equipo va a pelear por meterse en el play-off. Antes no le gustaba hablar de ese objetivo porque el Cádiz CF estaba muy atrás en la clasificación y no se correspondía con la realidad. De hecho, se hizo cargo del equipo metido en descenso a principios del pasado mes de diciembre. Ahora, alejado del sótano y un poco más cerca de la parte de arriba, ve las cosas de otra manera sin perder de vista lo difícil que es llegar a la meta.

El entrenador no lanza las campanas al vuelo y es consciente de que la misión sigue siendo harto complicada, pero ya dice que van a por ello en la recta final de la temporada 2024-25. "Los partidos que quedan tendríamos que seguir igual y eso no es fácil. Pero lo vamos a intentar y queremos que la gente nos apriete", afirmó minutos después del triunfo sobre el Granada.

Los números que cosecha el Cádiz CF desde la llegada del técnico reflejan la evolución: seis victorias, cinco y empates y una sola derrota en trece partidos con 23 puntos de 36. Con esas cifras, es normal que se generan expectativas entre los aficionados. "Me encanta que crean y la gente se ilusione en poder llegar un poco más arriba", indicó el 'míster' antes de recordar el estado actual: "Venimos de una situación de descenso y para pasar arriba se tiene que hacer un ritmo de puntos enorme".

Joseba Zaldua también habló después del encuentro de tratar de acceder a los puestos más golosos: "Necesitamos estas victorias para engancharnos arriba, no perder la cuerda e intentar llegar vivos hasta el final". Sus palabras reflejan la ambición que hay en el vesuario. Otra cosa es que puedan llegar a tiempo.